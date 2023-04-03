Как отстирать кофе от одежды: подборка действенных способов

Есть немало способов, как кофе может оказаться на твоей одежде. Как бы то ни было, неприятным остается факт, что будет пятно.

В материале мы расскажем самые действенные способы, которые помогут вывести пятна кофе из ткани и спасти одежду от помойки, а кошелек — от химчистки.

Чем вывести пятна кофе из одежды: действенные способы

Если уже случилась такая неприятная ситуация и кофе “украсил” твою одежду, то следует действовать быстро, чтобы он не успел впитаться в ткань.

Сейчас также смотрят

Горячая вода

Способ подойдет для тех, кто может сразу промыть заляпанную кофе одежду. Следует делать это проточной горячей водой.

Для этого подогрей воду в чайнике, желательно, чтобы она была горячей, но не кипела. Медленно злей ее на пятно, насыпь немного стирального порошка, потри и подожди несколько минут. После этого обильно промой водой.

Уксус

Уксус прекрасно подойдет, чтобы вывести пятна из белой одежды. Для этого разведи чайную ложку уксуса в нескольких кружках воды и вылей полученную жидкость на пятно.

Чтобы усилить эффект, уксус можно смешать со стиральным порошком. После останется только постирать одежду.

Нашатырный спирт

Этот метод тоже отлично подойдет, чтобы убрать пятна из белой одежды. Смешай десять капель нашатыря и 0,5 л воды и вылей на пятно. Замочи одежду в этом растворе на несколько минут, а затем просто ополосни ее.

Лимонная или щавелевая кислота

Еще один способ, требующий немного большего количества времени. Вылей немного лимонной или щавелевой кислоты на пятно от кофе и оставь одежду на 1–1,5 часа. После этого нужно постирать вещь.

Спирт

Синтетика не такая чувствительная и требовательная ткань, поэтому избавиться от пятна кофе можно с помощью спирта.

Для этого замочи одежду и добавь в литр воды чайную ложку спирта. Подожди несколько минут и можно стирать вещь в машинке или вручную.

Чем вывести кофе из шелка или шерсти

А что если кофе попал на шелк или шерсть? Известно, что эти ткани очень капризны: шелк можно легко испортить, а шерсть тяжело поддается очищению от пятен. И все же помочь может нашатырно-мыльный раствор.

Для его приготовления возьми хозяйственное мыло, воду и несколько капель нашатыря. Смочи в полученном растворе тряпку и аккуратно пройдись по запятнанному участку.

Изделия из шерсти можно предварительно очистить смоченным бензином тампоном, а затем перейти к нашатырно-мыльному раствору.

Как отстирать старые пятна кофе из одежды

Соль

Замочи вещь в подсоленной воде на несколько часов, а затем постирай ее в машинке, включив двойной режим полоскания.

Глицерин

Тяжелые пятна, которым уже ничего не помогает, можно попытаться вывести с помощью глицерина. Его следует нанести на пятно и оставить на 20–30 минут, а затем постирать.

Если пятно очень старое, можно смешать чайную ложку глицерина со стаканом воды и несколькими каплями нашатырного спирта. Однако такое сочетание может повредить нежную ткань.

Если пятно не от кофе, а от десерта, читай, как убрать пятно от шоколада.

Не пропускай самое интересное, подписывайся на наш Telegram-канал.