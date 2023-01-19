І пух не злипнеться, і плям не буде: поради, як відіпрати забруднення на пуховику в домашніх умовах

Інколи в нашому житті трапляються маленькі проблеми, що можуть вплинути на зовнішній вигляд. І щоб швидко та ефективно впоратися із забрудненнями, інколи доводиться прати плями вручну. Якщо твій пуховик забруднився, а запускати машинне прання немає часу, то на допомогу прийдуть поради, як відіпрати пуховик в домашніх умовах.
Вікна-новини знайшли кілька порад, як ти зможеш вручну відіпрати забруднення на пуховику.
Головне правило: уникай великої кількості води, щоб пух всередині верхнього одягу не злипнувся.
Головне правило: уникай великої кількості води, щоб пух всередині верхнього одягу не злипнувся.
Найкращим способом чистки пуховика в домашніх умовах вважається суміш солі, соди та води. Для цього знадобиться:
Pexels
Інший спосіб відіпрати пляму на пуховику — зробити природній плямовивідник з перекисом водню. Щоб не висвітлити саму тканину, перекис варто змішати з водою.
Змішай усі інгредієнти та нанеси суміш на пляму приблизно на 25 хвилин. Після цього змий суміш звичайною водою та висуши серветкою.
Для того щоб відчистити рукава, кишені чи горловину пуховика, не завжди необхідно нести верхній одяг до хімчистки чи запускати машинне прання. Щоб локально відіпрати забруднення, тобі знадобиться:
Щоб на світлих тканинах не залишилося розводів, варто спробувати звичайне господарське мило та лимонний сік.
Натри господарське мило на дрібній тертці та додай трохи води й лимонного соку. Всю цю суміш нанеси на пляму та залиш на 30 хвилин.
Суміш варто забирати дерев’яною лопаткою чи силіконовою ложкою, а не розтирати серветками.
Суміш варто забирати дерев’яною лопаткою чи силіконовою ложкою, а не розтирати серветками.
Після цього мокрою серветкою протри місце, де була пляма, та підсуши сухою тканиною.
Але такі поради зарадять лише при легких забрудненнях. А ось якщо на твому одязі “красується” пляма від жиру, тоді радимо зазирнути до нашого іншого матеріалу та знайти поради, як відіпрати жирні плями самостійно.
Підписуйся на наш Telegram та стеж за останніми новинами!