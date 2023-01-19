І пух не злипнеться, і плям не буде: поради, як відіпрати забруднення на пуховику в домашніх умовах

Вікторія Мельник, редакторка сайту 19 Січня 2023, 09:30
Як відіпрати пуховик в домашніх умовах
Фото: Pexels

Більше новин
Лікарня в Тростянці: обстріли пологового під час окупації
Готові були прикривати новонароджених собою — історія лікарні, яку обстріляли росіяни під час окупації Тростянця
де купатися на водохреща
Влада закликає відійти від традицій? Де купатися на Водохреще у Києві: список дозволених локацій
Картини з Херсону
Арт-опір. Херсонські митці представили роботи, написані в окупації
жіноче здоров'я
Як тривалий стрес впливає на твоє жіноче здоров’я? Розповідає ендокринологиня
Дивитись більше

Матеріали по темі

Свічка
Простіше й бути не може: як зробити свічку з парафіну
Ремонт
З чого розпочати ремонт у новобудові і на що потрібно звернути особливу увагу
Як випрати кров з різних видів тканини: найкращі способи
Плями від крові — не вирок. Як відіпрати одяг та не зіпсувати його
Бойлер ремонт
Як злити воду з бойлера: швидкий та нескладний спосіб

Відео
0:10:54
Лікарня в Тростянці: обстріли пологового під час окупації

Готові були прикривати новонароджених собою — історія лікарні, яку обстріляли росіяни під час окупації Тростянця
0:04:29
Картини з Херсону
Арт-опір. Херсонські митці представили роботи, написані в окупації
0:04:40
Компенсація
Пошкоджені будинки на Київщині відновлять безкоштовно. Що важливо знати про спеціальну програму
Карта бойових дій в Україні 19.01.2023 онлайн
Актуальна карта бойових дій в Україні 19 січня в режимі онлайн: яка ситуація на фронті
0:03:43
Білорусь
Масштабні льотні навчання в Білорусі почалися: що про них відомо та чи побільшає тривог в Україні
0:02:55
Запоріжжя
Я не знаю, як ми вижили. Очевидиця атаки по Запоріжжю ледь стримує сльози
0:04:28
Селище Ветеринарне: яка ситуація після деокупації
Он там, за лісом — росіяни! Як живуть люди в деокупованому селищі впритул до кордону з РФ
0:07:23
Бахмут сьогодні: що відбувається в місті 18 січня
Рани не встигають загоюватись — як живе понівечений Бахмут сьогодні
0:01:49
Пілоти дронів ЗСУ показали зимову казку України
Зимова казка! Пілоти дронів ЗСУ поділились неймовірними кадрами природи з висоти пташиного польоту
0:04:50
С400
Через брак балістики? Що відомо про ракети С400 та коли росіяни почали ними бити
Більше відео
де купатися на водохреща
Читати далі
Влада закликає відійти від традицій? Де купатися на Водохреще у Києві: список дозволених локацій

Помилка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь