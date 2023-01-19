І пух не злипнеться, і плям не буде: поради, як відіпрати забруднення на пуховику в домашніх умовах

Інколи в нашому житті трапляються маленькі проблеми, що можуть вплинути на зовнішній вигляд. І щоб швидко та ефективно впоратися із забрудненнями, інколи доводиться прати плями вручну. Якщо твій пуховик забруднився, а запускати машинне прання немає часу, то на допомогу прийдуть поради, як відіпрати пуховик в домашніх умовах.

Як почистити пуховик у домашніх умовах

Вікна-новини знайшли кілька порад, як ти зможеш вручну відіпрати забруднення на пуховику.

Головне правило: уникай великої кількості води, щоб пух всередині верхнього одягу не злипнувся.

Найкращим способом чистки пуховика в домашніх умовах вважається суміш солі, соди та води. Для цього знадобиться:

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Сода — 1 ст. л.

Сіль — 1 ст. л.

Гаряча вода — 150 мл.

Як відчистити пуховик содою та сіллю

На ватний диск нанеси суміш та потри забруднену тканину. Після цього сухою серветкою просуши тканину.

Як відчистити пуховик перекисом водню

Інший спосіб відіпрати пляму на пуховику — зробити природній плямовивідник з перекисом водню. Щоб не висвітлити саму тканину, перекис варто змішати з водою.

Гаряча вода — 1 склянка.

Сода — 0,5 склянки.

Перекис водню — 0,5 склянки.

Змішай усі інгредієнти та нанеси суміш на пляму приблизно на 25 хвилин. Після цього змий суміш звичайною водою та висуши серветкою.

Як відчистити рукава та горловину у пуховику без прання

Для того щоб відчистити рукава, кишені чи горловину пуховика, не завжди необхідно нести верхній одяг до хімчистки чи запускати машинне прання. Щоб локально відіпрати забруднення, тобі знадобиться:

Мийний засіб для посуду — 1 ч. л.

Нашатирний спирт — 1 ч. л.

Вода — 1 склянка.

Як відіпрати пуховик за допомогою нашатирного спирту

Спершу відпар забруднення праскою або паровою машинкою. Тоді нанеси суміш трьох інгредієнтів на забруднення губкою. Інтенсивно потри ці місця та залиш на 30 хвилин. Забери залишки забруднень спочатку мокрою, а потім сухою серветкою.

Як відіпрати плями на пуховику самостійно

Щоб на світлих тканинах не залишилося розводів, варто спробувати звичайне господарське мило та лимонний сік.

Натри господарське мило на дрібній тертці та додай трохи води й лимонного соку. Всю цю суміш нанеси на пляму та залиш на 30 хвилин.

Суміш варто забирати дерев’яною лопаткою чи силіконовою ложкою, а не розтирати серветками.

Після цього мокрою серветкою протри місце, де була пляма, та підсуши сухою тканиною.

Але такі поради зарадять лише при легких забрудненнях. А ось якщо на твому одязі “красується” пляма від жиру, тоді радимо зазирнути до нашого іншого матеріалу та знайти поради, як відіпрати жирні плями самостійно.

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