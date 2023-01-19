И пух не слипнется, и пятен не будет: советы, как отстирать загрязнение на пуховике в домашних условиях

Иногда в нашей жизни есть маленькие проблемы, которые могут повлиять на внешний вид. И чтобы быстро и эффективно справиться с загрязнениями, приходится стирать пятна вручную. Если твой пуховик запачкался, а запускать машинную стирку нет времени, то на помощь придут советы, как отстирать пуховик в домашних условиях.

Как почистить пуховик в домашних условиях

Вікна-новини нашли несколько лайфхаков, как ты сможешь вручную отстирать загрязнение на пуховике.

Главное правило: избегай большого количества воды, чтобы пух внутри верхней одежды не слипся.

Лучшим способом чистки пуховика в домашних условиях считается смесь соли, соды и воды. Для этого понадобится:

Сейчас также смотрят

Сода — 1 ст. л.

Соль — 1 ст. л.

Горячая вода — 150 мл.

Как отчистить пуховик содой и солью

На ватный диск нанеси смесь и потри загрязненную ткань. После этого сухой салфеткой просуши ткань.

Как отчистить пуховик перекисью водорода

Другой способ отстирать пятно на пуховике — сделать естественный пятновыводитель с перекисью водорода. Чтобы не осветить саму ткань, перекись следует смешать с водой.

Горячая вода — 1 стакан.

Сода — 0,5 стакана.

Перекись водорода — 0,5 стакана.

Смешай все ингредиенты и нанеси смесь на пятно примерно на 25 минут. После этого смой смесь обычной водой и высуши салфеткой.

Как отчистить рукава и горловину в пуховике без стирки

Для того чтобы отчистить рукава, карманы или горловину пуховика, не всегда необходимо нести верхнюю одежду в химчистку или запускать машинную стирку. Чтобы локально отстирать загрязнение, тебе понадобится:

Моющее средство для посуды — 1 ч. л.

Нашатырный спирт — 1 ч. л.

Вода — 1 стакан.

Как отстирать пуховик с помощью нашатырного спирта

Сначала отпарь загрязнение утюгом или паровой машинкой.

Тогда нанеси смесь трех ингредиентов на загрязнение, используя губку.

Интенсивно потри эти места и оставь на 30 минут.

Убери остатки загрязнений сначала мокрой, а затем сухой салфеткой.

Как отстирать пятна на пуховике самостоятельно

Чтобы на светлых тканях не осталось разводов, следует попробовать обычное хозяйственное мыло и лимонный сок.

Натри хозяйственное мыло на мелкой терке и добавь немного воды и лимонного сока. Всю эту смесь нанеси на пятно и оставь на 30 минут.

Смесь следует забирать деревянной лопаткой или силиконовой ложкой, а не растирать салфетками.

После этого мокрой салфеткой протри место, где было пятно и подсуши сухой тканью.

Но такие советы помогут только при легких загрязнениях. А вот если на твоей одежде “красуется” пятно от жира, тогда советуем заглянуть в наш другой материал и найти советы, как отстирать жирные пятна самостоятельно.

Подписывайся на наш Telegram и следи за последними новостями!