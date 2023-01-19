И пух не слипнется, и пятен не будет: советы, как отстирать загрязнение на пуховике в домашних условиях

Иногда в нашей жизни есть маленькие проблемы, которые могут повлиять на внешний вид. И чтобы быстро и эффективно справиться с загрязнениями, приходится стирать пятна вручную. Если твой пуховик запачкался, а запускать машинную стирку нет времени, то на помощь придут советы, как отстирать пуховик в домашних условиях.
Вікна-новини нашли несколько лайфхаков, как ты сможешь вручную отстирать загрязнение на пуховике.
Главное правило: избегай большого количества воды, чтобы пух внутри верхней одежды не слипся.
Главное правило: избегай большого количества воды, чтобы пух внутри верхней одежды не слипся.
Лучшим способом чистки пуховика в домашних условиях считается смесь соли, соды и воды. Для этого понадобится:
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Другой способ отстирать пятно на пуховике — сделать естественный пятновыводитель с перекисью водорода. Чтобы не осветить саму ткань, перекись следует смешать с водой.
Смешай все ингредиенты и нанеси смесь на пятно примерно на 25 минут. После этого смой смесь обычной водой и высуши салфеткой.
Для того чтобы отчистить рукава, карманы или горловину пуховика, не всегда необходимо нести верхнюю одежду в химчистку или запускать машинную стирку. Чтобы локально отстирать загрязнение, тебе понадобится:
Чтобы на светлых тканях не осталось разводов, следует попробовать обычное хозяйственное мыло и лимонный сок.
Натри хозяйственное мыло на мелкой терке и добавь немного воды и лимонного сока. Всю эту смесь нанеси на пятно и оставь на 30 минут.
Смесь следует забирать деревянной лопаткой или силиконовой ложкой, а не растирать салфетками.
Смесь следует забирать деревянной лопаткой или силиконовой ложкой, а не растирать салфетками.
После этого мокрой салфеткой протри место, где было пятно и подсуши сухой тканью.
Но такие советы помогут только при легких загрязнениях. А вот если на твоей одежде “красуется” пятно от жира, тогда советуем заглянуть в наш другой материал и найти советы, как отстирать жирные пятна самостоятельно.
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