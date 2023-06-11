Здоровье и красота

Рожай, а не то уйду от тебя! Что такое репродуктивное насилие — объясняет врач акушер-гинеколог

Диана Просяник, редактор сайта 11 июня 2023, 13:00
насилля
Фото: Unsplash

Больше новостей
Рожай, а не то уйду от тебя! Что такое репродуктивное насилие — объясняет врач акушер-гинеколог
Чтобы быть непревзойденной! Идеи макияжа на выпускной и модные тенденции
українські пісні які вкрали росіяни
Кузьмы, Океана Эльзы и даже повстанческие: какие украинские песни украли россияне
де взяти кошти на розвиток бізнесу
От грантов до инвесторов: четыре идеи, где взять средства на развитие бизнеса
Куда пойти во Львове
Йога-день, концерты и пленочные фотографии: куда сходить во Львове в июне 2023 года. Культурный дайджест от Вікон
Смотреть больше

Материалы по теме

Залежні стосунки: з партнером, алкоголем чи телефоном
Разрушают нас изнутри. Какие бывают зависимости и как от них уберечься
Почему война затягивает
Почему гражданская жизнь может стать ловушкой для ветеранов — объяснение психотерапевта и военного
продукти від старіння
Эликсир молодости продается в супермаркете! Список продуктов, замедляющих старение
магнітні бурі у червні 2023
Лето, жара и вспышки на солнце: календарь магнитных бурь на июнь 2023 года

Видео
Карта бойових дій 11.06.2023

Оккупантов используют в “мясных штурмах”. Карта боевых действий в Украине 11 июня в режиме онлайн
0:06:47
У Криму економлять воду: наслідки підриву Каховської ГЕС
Воды не хватит даже на сезон? Последствия взрыва Каховской ГЭС для Крыма
Карта бойових дій в Україні
Самовольно покидают позиции? Да-да, это снова оккупанты! Карта боевых действий в Украине 10 июня в режиме онлайн
0:05:00
Херсонская область
Смогла спасти только шестерых собак… Как вода забрала у женщины тех, кого она любила
0:04:59
Як Україна допомагає постраждали з Херсонщини
От Юга до Запада — объединены одной целью! Как вся Украина помогает Херсону
0:05:43
Безкоштовна реабілітація військових у центрах Recovery
Восстановление на высоком уровне! Бесплатная реабилитация для военных в центрах Recovery
0:02:29
Николаев подтопление
Уровень воды превысил исторический показатель, есть жертва! Какая ситуация в Николаеве и области сейчас
0:06:11
ситуація в Херсонщині 09.06.2023
Четвертый день после взрыва Каховской ГЭС: какая ситуация и куда идет вода
Як вижити після ядерного вибуху: найголовніші поради
Как выжить во время ядерного взрыва? Самое главное, что нужно знать и что взять с собой
Карта бойових дій в Україні
У оккупантов есть проблемы с обеспечением и украинской авиацией: карта боевых действий в Украине 9 июня в режиме онлайн
Больше видео
українські пісні які вкрали росіяни
Читать дальше
Кузьмы, Океана Эльзы и даже повстанческие: какие украинские песни украли россияне
Куда пойти во Львове
Читать дальше
Йога-день, концерты и пленочные фотографии: куда сходить во Львове в июне 2023 года. Культурный дайджест от Вікон

Ошибка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь