Рожай, а не то уйду от тебя! Что такое репродуктивное насилие — объясняет врач акушер-гинеколог

Нередко в обществе звучат месседжи вроде Не рожала — не женщина или Родишь, и все пройдет. Но такое давление на женщину — это репродуктивное насилие, с которым, к сожалению, сталкивались многие. Такие фразы могут звучать от партнера, родителей, врачей. Однако следует помнить, что это — ненормально.

Подробнее тему репродуктивного насилия раскрыла врач акушер-гинеколог Ольга Белоконь.

Что такое репродуктивное насилие

Репродуктивное насилие — это различные модели поведения окружения, препятствующие принятию решений, которые касаются твоего репродуктивного здоровья, в частности тебя могут принуждать к беременности.

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Кто может осуществлять репродуктивное насилие

Врач рассказывает, что репродуктивное насилие могут осуществлять медицинские работники, половые партнеры, родители, твои родственники и другие люди.

Это может происходить различными методами, в частности:

словесные угрозы;

запугивание;

буллинг за невыполнение социальных норм.

В некоторых странах даже законы и государственные институты могут способствовать таким формам насилия.

Но женщинам следует помнить, что рожать ребенка или нет, в каком возрасте это делать, сколько детей вынашивать и делать аборт или нет — это должен быть ее выбор в принятии этих решений.

Также Ольга Белоконь отмечает, что необходимо различать советы и откровенные разговоры о возможных рисках материнства в позднем возрасте или аборта, и угрозы, манипуляции, навязывание ложных точек зрения.

Врач может сообщить о рисках, которые есть у каждой женщины в разном возрасте, а также давать ответы на все твои вопросы, но важно, чтобы специалист не делал это в форме запугивания или непрошеных советов.

Ольга Белоконь рассказала об одном из самых распространенных мифов о беременности.

Якобы беременность и роды лечат и омолаживают женский организм. Но стоит помнить, что это — абсолютная неправда!

Течение некоторых заболеваний, в частности, акне или синдром поликистозных яичников, с возрастом может самостоятельно улучшаться. И на это никак не влияет беременность или роды.

Или же симптомы некоторых болезней, таких как эндометриоз, могут облегчаться после родов. Но это не значит, что нужно принуждать женщину к беременности, поскольку полностью вылечить болезнь все равно не получится.

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