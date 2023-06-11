Народжуй, бо піду від тебе! Що таке репродуктивне насилля — пояснює акушерка-гінекологиня

Нерідко у суспільстві можна чути меседжі на кшталт Не народжувала — не жінка або Народиш, і все пройде. Але такий тиск на жінку — це репродуктивне насилля, з яким, на жаль, стикалися чимало жінок. Такі фрази можуть линути від партнера, батьків, лікарів. Проте варто пам’ятати, що це — ненормально.

Детальніше тему репродуктивного насилля висвітлила лікарка акушер-гінекологиня Ольга Білокінь.

Що таке репродуктивне насилля

Репродуктивне насилля — це різні моделі поведінки оточення, що перешкоджають прийняттю рішень, які стосуються твого репродуктивного здоров’я. Зокрема, тебе можуть примушувати до вагітності.

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Хто може здійснювати репродуктивне насилля

Лікарка розповідає, що репродуктивне насильство можуть здійснювати медичні працівники, статеві партнери, батьки, твої родичі та інші люди.

Це може відбуватися різними методами, зокрема:

словесні погрози;

залякування;

булінг за невиконання соціальних норм.

У деяких країнах навіть закони та державні інститути можуть сприяти таким формам насильства.

Але жінкам варто пам’ятати, що народжувати дитину чи ні, в якому віці це робити, скільки дітей виношувати та робити аборт чи ні — це має бути її вибір у прийнятті цих рішень.

Також Ольга Білокінь зауважує, що необхідно розрізняти поради та відверті розмови про можливі ризики материнства у пізньому віці чи аборту та погрози, маніпуляції, нав’язування хибних точок зору.

Лікар може повідомити про ризики, що є у кожної жінки у різному віці, а також давати відповіді на усі твої запитання, але важливо, щоб спеціаліст не робив це у формі залякуванні чи непроханих порад.

Ольга Білокінь розповіла про один з найбільш розповсюджених міфів про вагітність.

Нібито, вагітність та пологи лікують та омолоджують жіночий організм. Але варто пам’ятати, що це — абсолютна неправда!

Перебіг деяких захворювань, зокрема, акне чи синдром полікістозних яєчників, з віком може самостійно покращуватися. І на це ніяк не впливає вагітність чи пологи.

Або ж симптоми деяких хвороб, таких як ендометріоз, можуть полегшуватися після пологів. Та це не означає, що потрібно примушувати жінку до вагітності, оскільки повністю вилікувати хворобу все одно не вийде.

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