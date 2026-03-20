Черный клевер 2 сезон: когда следует ждать продолжения легендарного аниме

Поклонники одного из самых популярных шонен-сериалов последнего десятилетия наконец-то получили официальное подтверждение: история Асты и Юно возвращается на экраны. Читай в материале, когда выйдет Черный клевер 2 сезон и о чем будет сюжет аниме.

После длительной паузы, продолжавшейся с момента завершения 170-го эпизода в марте 2021 года и выхода полнометражного фильма, студия и авторы официально анонсировали продолжение. Производство нового сезона уже находится в активной фазе, а релиз запланирован на 2026 год, однако точная дата премьеры первой серии держится в секрете.

Первый этап экранизации манги Юки Табаты остановился на чрезвычайно драматической ноте: зрителям наконец-то раскрыли личность биологической матери Асты — Личити, а сам главный герой сумел установить настоящий контакт и дружбу с живущим в его гримуаре демоном Либе.

Второй сезон обещает стать еще масштабнее, ориентируясь на события арки Пикового королевства. Сюжет сосредоточится на противостоянии магических рыцарей Клевера и могущественной Триады Пика.

Ожидается детальная демонстрация тренировок Юно под руководством Лангриса, раскрытие подлинных планов захватчиков и, что самое важное, финальное становление Асты как воина, способного противостоять угрозам мирового масштаба.

Одной из главных претензий фанатов к первым 170 сериям было большое количество филерных вставок и затянутость некоторых арок. Это происходило из-за того, что аниме слишком быстро догоняло мангу.

Сегодня ситуация изменилась: из-за перехода манги к изданию Jump GIGA и изменению темпа выхода новых разделов, авторы аниме имеют достаточно первоисточника для создания динамического и качественного контента.

В сообществе ведутся дискуссии, будет ли новый сезон снова бесконечным, или студия выберет формат разделенных курсов (по 12–13 серий) с высшим качеством анимации, что соответствует современным стандартам индустрии.

