Чорна конюшина 2 сезон: коли слід чекати на продовження легендарного аніме

Шанувальники одного з найпопулярніших шонен-серіалів останнього десятиліття нарешті отримали офіційне підтвердження: історія Асти та Юно повертається на екрани. Читай в матеріалі, коли вийде Чорна конюшина 2 сезон та про що буде сюжет аніме.

Чорна конюшина 2 сезон: коли вийде продовження аніме

Після тривалої паузи, яка тривала з моменту завершення 170-го епізоду в березні 2021 року та виходу повнометражного фільму, студія та автори офіційно анонсували продовження. Виробництво нового сезону вже перебуває в активній фазі, а реліз заплановано на 2026 рік, однак точна дата прем’єри першої серії наразі тримається в секреті.

Перший етап екранізації манги Юкі Табати зупинився на надзвичайно драматичній ноті: глядачам нарешті розкрили особистість біологічної матері Асти — Лічіти, а сам головний герой зумів встановити справжній контакт та дружбу з демоном Лібе, який мешкає в його гримуарі.

Другий сезон обіцяє стати ще більш масштабним, орієнтуючись на події арки Пікового королівства. Сюжет зосередиться на протистоянні магічних лицарів Конюшини та могутньої Тріади Піка.

Очікується детальна демонстрація тренувань Юно під керівництвом Лангріса, розкриття справжніх планів загарбників та, що найважливіше, фінальне становлення Асти як воїна, здатного протистояти загрозам світового масштабу.

Однією з головних претензій фанатів до перших 170 серій була велика кількість філерних вставок та затягнутість деяких арок. Це ставалося через те, що аніме занадто швидко наздоганяло мангу.

На сьогодні ситуація змінилася: через перехід манги до видання Jump GIGA та зміну темпу виходу нових розділів, автори аніме мають достатньо першоджерела для створення динамічного та якісного контенту.

У спільноті точаться дискусії, чи буде новий сезон знову нескінченним, чи студія обере формат розділених курсів (по 12–13 серій) з вищою якістю анімації, що відповідає сучасним стандартам індустрії.

