“Когда все тихо”: спецпроект о войне и мире глазами маленьких украинцев

21 сентября отмечают День мира. Для нашей страны в этом году он особенный. Генассамблея ООН провозгласила его днем ​​прекращения огня во всем мире и отказа от насилия, но по крайней мере в одной стране в этот день мир не наступит. Это моя родная страна.

За почти семь месяцев большой войны изменились мы, изменился мир вокруг, изменились наши дети. Моей дочке всего три года, и она еще не понимает, что такое мир. Но она точно увидит мирное украинское небо и узнает, какой ценой далась нам общая победа.

К Международному дню мира Вікна спросили украинских детей, что для них означает мир. Как говорится, устами ребенка глаголит истина.

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Мир глазами детей Украины

Они могли бы писать теоретические сочинения на тему Мир во всем мире, но теперь лучше других понимают слова “война”, “прилет”, “бомбоубежище” и “воздушная тревога”. Каким видят мир наши дети?

В свои 11 лет киевская школьница Лида рассуждает почти по-взрослому.

— Мир — это когда нет людей, которые стреляют по нашей стране, заходят на нашу территорию без нашего спроса, когда все между собой друзья, — искренне отвечает она среди толпы одноклассниц.

Кто-то стесняется, кто-то прячет взгляд или убегает, кто-то заинтересованно смотрит на меня — теперь уже взрослую тетю, которая почему-то задает сложные вопросы.

12-летний Егор среди тех, кто хочет ответить, однако, увидев диктофон, стесняется. “Можно, я еще немного подумаю?”

Несколько минут спустя мальчик в ярко-синей вышиванке говорит:

— Мир — это когда человек не совершает зло, без убийств. Чтобы все страны и человечество развивались в своих отраслях и могли просить о помощи… (после короткой паузы). И, конечно, когда ракеты не падают и пули не летают.

“Откуда ему знать о пулях и прилетах ракет?” — проносится у меня в голове.

Иду дальше по школьному двору. Мне попадаются лаконичные в высказываниях дети:







Графика: Валентина Бойко

Мир — это когда никто не воюет (Женя, 5 лет)

Мир — когда нет войны, когда все тихо (Злата, 10 лет)

Мир — это когда люди дружат (Артем, 14 лет)

Мир — когда в Украине все хорошо (Ярослав, 11 лет).

Те же, кто был вынужден выехать и еще не вернулся в родной город, отвечают несколько иначе. Семилетняя Вероника говорит, что для нее мир – это ходить в свою школу и гулять с друзьями. Сейчас у нее нет такой возможности.

А 9-летняя Диана скучает по семейному теплу. Для нее мир – это когда вся семья вместе дома, в Украине.

Так много определений для маленького слова “мир”. Так много надежд и смыслов для миллионов украинцев, которые загадывают тот самый мир на свой День рождения.

В целом детские ответы сводятся к понятным каждому месседжам: без конфликтов, без вражды, когда все дружат, и чтобы ракеты и взрывы нас больше не беспокоили.

А у шестилетней Киры есть еще одна мечта — чтобы ее папа-защитник вернулся домой.

Мир — это когда нет войны. А нет войны — это когда все военные дома и не нужно спускаться в подвал, когда вся семья вместе.

Недосягаемая для тысяч детей мечта обязательно должна сбыться в будущем.

Война глазами наших детей

В противовес миру, украинским детям хорошо знакомо слово “война”. То, от чего мы пытались оберегать их годами, и то, что обязательно изменит их жизни.

13-летняя Валерия из Бердичева на вопрос о войне отвечает по-взрослому.

Война — это понимание ценности того, что у тебя есть. Ведь именно сейчас чувствуешь настоящий страх потерять все: дом, родных, друзей, собственную жизнь.

А ее одноклассница Оля вспоминает и о стране. Потому что война — это всегда попытка что-то уничтожить, захватить или присвоить.

— Для меня война — это нарушение договоров о мире, уничтожение народа и окружающей среды. Это постоянный стресс и отрицательные эмоции.

На данный момент — это попытка уничтожения Украины, ее языка, культуры, народа.

Наши дети уже понимают цену, которую мы платим за независимость и свободу Украины. И чуть ли не каждый упоминает три слова: страх, боль, смерть. Хотя в этом возрасте они должны были бы говорить о радости, приключениях и первой любви.

— Война — это худшее, что может случиться в жизни. Особенно, когда она пришла в твой дом, — говорит Настя. Ей 14. И она еще помнит жизнь мирной свободной Украины. Так же, как и сотни подростков, которые приспосабливаются к новым условиям обучения и встречам с друзьями через Zoom.

Но, несмотря на все испытания судьбы, наши дети — сильные. Они полны веры: враг уйдет с нашей земли, а Украина расцветет и отстроит каждый дом.

Потому что наша армия самая мощная и сильная армия в мире! — уверенно говорит 14-летняя Оля.

Рисунки от самого сердца

Военные “на нуле” не раз говорили: воюют ради будущего наших детей, ради их завтра.

А известный танцор Дмитрий Дикусар, который с начала полномасштабного вторжения защищает нашу страну в рядах ВСУ, писал, что почти в каждой казарме военные развешивают рисунки и куклы от наших детей, как ежедневное напоминание, ради чего мы воюем.

Рисунки о победе и любви к Украине уже давно стали чем-то большим, чем составляющая патриотического воспитания молодежи. Это наш ментальный код, оберег для защитников, наше коллективное “верю” в будущее родной страны.

Правда, сейчас дети рисуют не только мир и процветающую Украину. Коллективное детское “Нет войне!” звучит во весь голос и не может оставить равнодушным(-ой). Посмотри на эти рисунки и ты.

Анна, 16, років, Херсонщина

Дарина, 10 років, Сумщина

Єва, 13 років, Миколаїв

Владислава, 13 років, Вінниця

Катерина, Хмельниччина

Єва, 11 років, Кривий Ріг

Вікторія, 16 років, Львівщина

Євгеній, 10 років, Сумщина

Олександра, 11 років, Київ

Максим, 10 років, Львівська обл.

Олександр, 15 років, Полтавщина

Даша, 7 років, Кіровоградська обл.

Кіра, 14 років, Київ

Богдана, Житомирщина Джерело: Проект Mom, I see war

Почему мы спросили о мире и войне детей? И почему столь важны школьные рисунки с флагами Украины? Потому что, в конце концов, каждый из воинов выгрызает победу ради будущего своего, своего рода, целой нации.

Ведь именно этим детям, которые сегодня с гордостью одеваются в вышиванки и плачут под гимн Украины, предстоит построить новую страну — мощную, свободную, европейскую и уже точно несокрушимую. Чтобы много лет спустя рассказывать собственным внукам о нашей борьбе и нашем историческом пути.

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