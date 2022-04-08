ЕС вводит бесплатный роуминг для украинских беженцев — что известно

Порой не хватает минут, а иногда и секунды, чтобы сказать те самые главные слова. Особенно их не хватает, когда приходится переживать разлуку с близкими и любимыми людьми.
Поэтому операторы Украины и ЕС подписали общую декларацию, которая обеспечивает бесплатный роуминг для украинских беженцев. Об этом сообщили на сайте Еврокомиссии и в Telegram-канале министра цифровой трансформации Михаила Федорова.
Чиновник отмечает, что в рамках европейского виртуального мероприятия 24 мобильных оператора ЕС и три мобильных оператора Украины подписали совместное заявление о координации усилий для обеспечения доступного и бесплатного роуминга во время международных звонков ЕС-Украина.
Михаил Федоров отмечает, что это важный шаг для интеграции Украины в европейское общество.
Это решение свидетельствует о признании Европой важности доступности связи в столь тяжелое время для беженцев из Украины.
— Операторы связи обязуются принять добровольные меры, в частности снизить оптовые тарифы на роуминг и другие тарифы, которые они взимают друг с друга, чтобы сделать возможным международные звонки в и из Украины, — говорится в сообщении.
Кроме того, к декларации могут в любое время присоединиться и другие операторы связи, если у них есть соответствующее желание.
Бесплатный роуминг будет действовать в течение 3 месяцев, а затем соглашение может быть пересмотрено с учетом текущей ситуации, гуманитарных целей и целесообразности.
Напомним, ранее также Минцифры и НСЗУ решили не удалять из приложения Дія цифровой сертификат о вакцинации от COVID-19 в течение полутора лет с даты прививки.