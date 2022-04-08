ЄС запроваджує безкоштовний роумінг для українських біженців — що відомо

Часом не вистачає хвилин, а іноді й секунди, щоб сказати найголовніші слова. Особливо їх не вистачає, коли доводиться переживати розлуку з близькими та коханими людьми.
Тому оператори України та ЄС підписали спільну декларацію, що забезпечить безкоштовний роумінг для українських біженців. Про це повідомили на сайті Єврокомісії та в Telegram-каналі міністра цифрової трансформації України Михайла Федорова.
Посадовець зазначає, що в рамках європейського віртуального заходу 24 мобільні оператори ЄС і три мобільні оператори України підписали спільну заяву про координацію зусиль для забезпечення доступного та безкоштовного роумінгу під час міжнародних дзвінків ЄС-Україна.
Михайло Федоров наголошує, що це важливий крок для інтеграції України у європейське суспільство.
Це рішення означає визнання Європою важливості доступності зв’язку у такий тяжкий час для біженців з України.
Оператори зв’язку зобов’язуються вжити добровільних заходів, зокрема знизити оптові тарифи на роумінг та інші тарифи, які вони стягують, щоб уможливити міжнародні дзвінки в та з України.
Оператори зв’язку зобов’язуються вжити добровільних заходів, зокрема знизити оптові тарифи на роумінг та інші тарифи, які вони стягують, щоб уможливити міжнародні дзвінки в та з України.
Окрім того, до декларації можуть будь-коли приєднатись й інші оператори зв’язку, якщо вони мають відповідне бажання.
Діятиме безкоштовний роумінг впродовж 3 місяців, а потім це рішення може бути переглянуте з урахуванням поточної ситуації, гуманітарних цілей і доцільності.
Нагадаємо, раніше також Мінцифри та НСЗУ вирішили не видаляти з застосунку Дія цифровий сертифікат про вакцинацію проти COVID-19 протягом 1,5 року від дати щеплення.