Безкоштовний зв’язок: деякі закордонні оператори скасували оплату на телефонні дзвінки в Україну

Даніела Долотова, редакторка сайту 26 Лютого 2022, 04:02
Мобільні оператори скасували плату за дзвінки в Україну
Фото: Unsplash

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