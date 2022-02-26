Безкоштовний зв’язок: деякі закордонні оператори скасували оплату на телефонні дзвінки в Україну

Мобільні оператори з різних країн світу скасували оплату на телефонні дзвінки в Україну. Про це повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба на своїй сторінці у Facebook.

Наразі Україна веде активний наступ на дипломатичному фронті і веде перемовини з великою кількістю держав.

Мобільні оператори деяких дружніх країн вирішили підтримати українців та їх рідних за кордоном і вже скасували оплату за телефонні дзвінки до України.

Серед них Канада, Австрія, Німеччина, Швейцарія, Фінляндія, Словаччина, Північна Македонія, Швеція, Литва, Латвія, Чехія, Польща, Хорватія, Сербія, Боснія і Герцеговина.

Такий крок – вияв справжньої солідарності з нашою державою та її народом.

Україна пам‘ятатиме кожну країну, міжнародну організацію, бізнес, людину, яка не відвернулася, не лицемірила в обличчя, а стояла пліч-о-пліч з українцями у цей критичний час, заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

Нагадаємо, прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон закликав росіян зупинити війну.