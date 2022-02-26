Бесплатная связь: несколько заграничных операторов отменили оплату на телефонные звонки в Украину

Мобильные операторы из разных стран мира отменили плату за телефонные звонки в Украину. Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба на своей странице в Facebook.

Украина ведет активное наступление на дипломатическом фронте и ведет переговоры с большим количеством государств.

Мобильные операторы некоторых дружественных стран решили поддержать украинцев и их родных за границей и отменили оплату за телефонные звонки в Украину.

В их числе Канада, Австрия, Германия, Швейцария, Финляндия, Словакия, Северная Македония, Швеция, Литва, Латвия, Чехия, Польша, Хорватия, Сербия, Босния и Герцеговина.

Такой шаг — проявление настоящей солидарности с нашим государством и его народом.

Украина будет помнить каждую страну, международную организацию, бизнес, не отвернувшегося человека, не лицемерившего в лицо, а который стоял бок о бок с украинцами в это критическое время, заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

Напомним, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон призвал россиян остановить войну.