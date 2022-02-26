Бесплатная связь: несколько заграничных операторов отменили оплату на телефонные звонки в Украину

Даниэла Долотова, редактор сайта 26 февраля 2022, 04:02
Мобільні оператори скасували плату за дзвінки в Україну
Фото: Unsplash

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