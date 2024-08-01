Дзюдо на Олимпийских играх 2024: расписание соревнований, результаты поединков и выступления украинцев

Многие увлекаются таким видом спорта как дзюдо — Олимпийские игры 2024 года в свою очередь дают возможность как профессионалам насладиться борьбой, так и любителям посмотреть, как соревнуются спортсмены.

Летом 2024 года в Париже представлено 372 дзюдоистов. Это на 14 меньше, чем в предыдущей Олимпиаде. В этом году мужчины и женщины будут представлены в равном количестве в 14 весовых категориях. Также пройдут и командные соревнования.

А пока продолжаются противостояния между лучшими спортсменами мира, рассказываем, как выглядит расписание соревнований, кто уже завоевал себе победу и как расположились страны в турнирной таблице Олимпиады.

Дзюдо: Олимпийские игры 2024 — расписание

27 июля

Мужчины до 60 килограммов

Женщины до 48 килограммов

28 июля

Мужчины до 66 килограммов

Женщины до 52 килограммов

29 июля

Мужчины до 73 килограммов

Женщины до 57 килограммов

30 июля

Мужчины до 81 килограмма

Женщины до 63 килограммов

31 июля

Мужчины до 90 килограммов

Женщины до 70 килограммов

1 августа

Мужчины до 100 килограммов

Женщины до 78 килограммов

2 августа

Мужчины +100 килограммов

Женщины +78 килограммов

3 августа

Смешанная команда

Результаты соревнований по дзюдо на Олимпийских играх 2024

Первое место занимает Япония. Представители страны завоевали семь медалей, из которых три — золотые. Далее расположились Грузия и Казахстан, у которых есть по две медали.

Азербайджан, Канада, Словения, Узбекистан, Хорватия добыли в борьбе по одной золотой медали. У Франции в этом году две серебряные и пять бронзовых медалей.

Украина, к сожалению, на Олимпийских играх 2024 года пока не одержала больших побед. Из соревнований выбыли Елизавета Литвиненко и Дарья Белодед категориям женщины до 78 и 57 килограммов соответственно.

Завершили свое участие в Олимпиаде украинские дзюдоисты Богдан Ядов и Дильшот Халматов в категориях до 66 и 60 килограммов соответственно. Однако 2 августа украинка Кристина Гоман еще сможет сразиться за победу и свою олимпийскую медаль в категории +78 килограммов.

Хочешь знать результаты всех состоявшихся соревнований? Тогда читай медальный зачет, кто лидирует, и где Украина.

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