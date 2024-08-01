Дзюдо на Олимпийских играх 2024: расписание соревнований, результаты поединков и выступления украинцев

Многие увлекаются таким видом спорта как дзюдо — Олимпийские игры 2024 года в свою очередь дают возможность как профессионалам насладиться борьбой, так и любителям посмотреть, как соревнуются спортсмены.
Летом 2024 года в Париже представлено 372 дзюдоистов. Это на 14 меньше, чем в предыдущей Олимпиаде. В этом году мужчины и женщины будут представлены в равном количестве в 14 весовых категориях. Также пройдут и командные соревнования.
А пока продолжаются противостояния между лучшими спортсменами мира, рассказываем, как выглядит расписание соревнований, кто уже завоевал себе победу и как расположились страны в турнирной таблице Олимпиады.
Фото: Unsplash
Первое место занимает Япония. Представители страны завоевали семь медалей, из которых три — золотые. Далее расположились Грузия и Казахстан, у которых есть по две медали.
Азербайджан, Канада, Словения, Узбекистан, Хорватия добыли в борьбе по одной золотой медали. У Франции в этом году две серебряные и пять бронзовых медалей.
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Допис, поширений Yelyzaveta Lytvynenko (@lizajudo)
Украина, к сожалению, на Олимпийских играх 2024 года пока не одержала больших побед. Из соревнований выбыли Елизавета Литвиненко и Дарья Белодед категориям женщины до 78 и 57 килограммов соответственно.
Завершили свое участие в Олимпиаде украинские дзюдоисты Богдан Ядов и Дильшот Халматов в категориях до 66 и 60 килограммов соответственно. Однако 2 августа украинка Кристина Гоман еще сможет сразиться за победу и свою олимпийскую медаль в категории +78 килограммов.
Хочешь знать результаты всех состоявшихся соревнований? Тогда читай медальный зачет, кто лидирует, и где Украина.
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