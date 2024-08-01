Дзюдо на Олімпійських іграх 2024: розклад змагань, результати поєдинків та виступи українців

Чимало людей захоплюються таким видом спорту як дзюдо — Олімпійські ігри 2024 року своєю чергою дають можливість як професіоналам насолодитись боротьбою, так і аматорам подивитись, як змагаються спортсмени.
Влітку 2024 року у Парижі представлені 372 дзюдоїстів та дзюдоїсток. Це на 14 менше, ніж на попередній Олімпіаді. Та цьогоріч чоловіки та жінки будуть представлені в рівній кількості у 14 вагових категоріях. Також відбудуться й командні змагання.
А поки тривають протистояння між найкращими спортсменами світу, розповідаємо, який має вигляд розклад змагань, хто вже виборов собі перемогу та як розташувались країни в турнірній таблиці цьогорічної Олімпіади.
Фото: Unsplash
Перше місце наразі посідає Японія. Представники країни вибороли сім медалей, з яких три — золоті. Далі розташувались Грузія та Казахстан, які мають по дві медалі.
Азербайджан, Канада, Словенія, Узбекистан, Хорватія вибороли собі по одній золотій медалі. У Франції цьогоріч дві срібні та п’ять бронзових медалей.
Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Yelyzaveta Lytvynenko (@lizajudo)
Допис, поширений Yelyzaveta Lytvynenko (@lizajudo)
Україна, на жаль, на Олімпійських іграх 2024 поки що не здобула великих перемог. Зі змагань вийшли Єлизавета Литвиненко та Дарʼя Білодід категоріях жінки до 78 та 57 кілограмів відповідно.
Завершили свою участь в Олімпіаді також українські дзюдоїсти Богдан Ядов та Дільшот Халматов у категоріях до 66 та 60 кілограмів відповідно. Проте 2 серпня українка Христина Гоман ще зможе поборотися за перемогу та свою олімпійську медаль в категорії +78 кілограмів.
Хочеш знати результати всіх змагань, що вже відбулися? Тоді читай медальний залік, хто лідирує, і на якому місці Україна.
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