Дзюдо на Олімпійських іграх 2024: розклад змагань, результати поєдинків та виступи українців

Чимало людей захоплюються таким видом спорту як дзюдо — Олімпійські ігри 2024 року своєю чергою дають можливість як професіоналам насолодитись боротьбою, так і аматорам подивитись, як змагаються спортсмени.

Влітку 2024 року у Парижі представлені 372 дзюдоїстів та дзюдоїсток. Це на 14 менше, ніж на попередній Олімпіаді. Та цьогоріч чоловіки та жінки будуть представлені в рівній кількості у 14 вагових категоріях. Також відбудуться й командні змагання.

А поки тривають протистояння між найкращими спортсменами світу, розповідаємо, який має вигляд розклад змагань, хто вже виборов собі перемогу та як розташувались країни в турнірній таблиці цьогорічної Олімпіади.

Дзюдо: Олімпійські ігри 2024 — розклад

27 липня

Чоловіки до 60 кілограмів

Жінки до 48 кілограмів

28 липня

Чоловіки до 66 кілограмів

Жінки до 52 кілограмів

29 липня

Чоловіки до 73 кілограмів

Жінки до 57 кілограмів

30 липня

Чоловіки до 81 кілограмів

Жінки до 63 кілограмів

31 липня

Чоловіки до 90 кілограмів

Жінки до 70 кілограмів

1 серпня

Чоловіки до 100 кілограмів

Жінки до 78 кілограмів

2 серпня

Чоловіки +100 кілограмів

Жінки +78 кілограмів

3 серпня

Змішана команда

Результати змагань з дзюдо на Олімпійських іграх 2024

Перше місце наразі посідає Японія. Представники країни вибороли сім медалей, з яких три — золоті. Далі розташувались Грузія та Казахстан, які мають по дві медалі.

Азербайджан, Канада, Словенія, Узбекистан, Хорватія вибороли собі по одній золотій медалі. У Франції цьогоріч дві срібні та п’ять бронзових медалей.

Україна, на жаль, на Олімпійських іграх 2024 поки що не здобула великих перемог. Зі змагань вийшли Єлизавета Литвиненко та Дарʼя Білодід категоріях жінки до 78 та 57 кілограмів відповідно.

Завершили свою участь в Олімпіаді також українські дзюдоїсти Богдан Ядов та Дільшот Халматов у категоріях до 66 та 60 кілограмів відповідно. Проте 2 серпня українка Христина Гоман ще зможе поборотися за перемогу та свою олімпійську медаль в категорії +78 кілограмів.

Хочеш знати результати всіх змагань, що вже відбулися? Тоді читай медальний залік, хто лідирує, і на якому місці Україна.

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