Сухой кашель долго не проходит? Как выявить и вылечить фарингит или ларингит

Некоторые долго не обращают внимания на сухой кашель, вплоть до появления других серьезных симптомов. Так можно пропустить развитие фарингита или ларингита.
Их легко можно спутать, хотя эти болезни лечатся совсем по-разному. Фтизиопульмонолог Оксана Молодая объяснила изданию ЛІГА.net, что делать в случае заболевания верхних дыхательных путей и как избавиться от надоедливого кашля.
Фарингит — это группа вирусных заболеваний, поражающих ротоглотку.
Типичные симптомы:
При фарингите ротоглотка постоянно раздражена, из-за чего и возникает кашель. Кроме того, слизистая органа может отекать вследствие изменения температуры среды, попадания туда пыли или пищи.
В случае заболевания фарингитом взрослым и детям требуется:
Ларингит — это воспаление гортани, которое провоцируют вирусы. Эта болезнь вызывает отек голосовых связок и подсвязного пространства.
Дети до шести лет естественно имеют гортань воронковидной формы в отличие от взрослых, у которых она цилиндрическая.
Поэтому у малышей ларингит может привести к стенозу — опасному состоянию, которое может даже привести к летальному исходу.
Наиболее распространенными признаками стеноза являются:
В случае возникновения этих симптомов необходимо немедленно обратиться к врачу и оказать первую помощь — сделать ингаляцию двойной дозой пульмикорта через небулайзер.
Доза препарата высчитывается в зависимости от веса ребенка. Разводить препарат физраствором не нужно. Также можно использовать ректальную свечу Ректодельт.
Лечение ларингита для взрослых:
Если у человека фарингит или ларингит, то использовать отхаркивающие и противокашлевые препараты не нужно и даже опасно. Ведь при этих болезнях мокрота не образуется.
Если речь идет о фарингите и не осложненном стенозом ларингите, то ингаляции также делать не стоит. Антибиотики пить не рекомендуется.
При заболевании верхних дыхательных путей кашель обычно длится до десяти дней, постепенно уменьшая свою частоту и интенсивность. При фарингите и ларингите лабораторная или рентгенологическая диагностика не требуется.
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