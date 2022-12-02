Сухой кашель долго не проходит? Как выявить и вылечить фарингит или ларингит

Некоторые долго не обращают внимания на сухой кашель, вплоть до появления других серьезных симптомов. Так можно пропустить развитие фарингита или ларингита.

Их легко можно спутать, хотя эти болезни лечатся совсем по-разному. Фтизиопульмонолог Оксана Молодая объяснила изданию ЛІГА.net, что делать в случае заболевания верхних дыхательных путей и как избавиться от надоедливого кашля.

Фарингит

Фарингит — это группа вирусных заболеваний, поражающих ротоглотку.

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Типичные симптомы:

ощущение “скрежета” в горле;

навязчивый сухой кашель, не приносящий облегчения.

При фарингите ротоглотка постоянно раздражена, из-за чего и возникает кашель. Кроме того, слизистая органа может отекать вследствие изменения температуры среды, попадания туда пыли или пищи.

В случае заболевания фарингитом взрослым и детям требуется:

Охлаждать ротоглотку холодной пищей и напитками (мороженым, йогуртом, холодной водой и т.п.). Это снизит отек слизистой и интенсивность кашля. Рассасывать мятные или эвкалиптовые конфеты. Однако за маленькими детьми требуется наблюдение взрослых. Принимать бензидамин — единственный действенный препарат против заболеваний полости ротоглотки. Увлажнять ротоглотку — обильное питье предотвращает ее пересыхание и стимуляцию кашля.

Ларингит

Ларингит — это воспаление гортани, которое провоцируют вирусы. Эта болезнь вызывает отек голосовых связок и подсвязного пространства.

Типичные симптомы:

осиплость голоса;

сухой “лающий” кашель.

Дети до шести лет естественно имеют гортань воронковидной формы в отличие от взрослых, у которых она цилиндрическая.

Поэтому у малышей ларингит может привести к стенозу — опасному состоянию, которое может даже привести к летальному исходу.

Наиболее распространенными признаками стеноза являются:

дыхание со свистом;

втяжение межреберных промежутков;

раздув крыльев носа.

В случае возникновения этих симптомов необходимо немедленно обратиться к врачу и оказать первую помощь — сделать ингаляцию двойной дозой пульмикорта через небулайзер.

Доза препарата высчитывается в зависимости от веса ребенка. Разводить препарат физраствором не нужно. Также можно использовать ректальную свечу Ректодельт.

Лечение ларингита для взрослых: