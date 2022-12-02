Сухий кашель довго не проходить? Як виявити та вилікувати фарингіт чи ларингіт

Дехто довго не звертає уваги на сухий кашель аж до появи інших серйозних симптомів. Так можна пропустити розвиток фарингіту чи ларингіту.

Їх легко можна сплутати, хоча ці хвороби лікуються зовсім по-різному. Фтизіопульмонологиня Оксана Молода пояснила виданню ЛІГА.net, що робити у разі захворювання верхніх дихальних шляхів та як позбутись надокучливого кашлю.

Фарингіт

Фарингіт — це група вірусних захворювань, які вражають ротоглотку.

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Типові симптоми:

відчуття “шкрябання” у горлі;

нав’язливий сухий кашель, який не приносить полегшення.

При фарингіті ротоглотка постійно подразнена, через що й виникає кашель. Крім того, слизова оболонка органу може набрякати внаслідок зміни температури середовища, потрапляння туди пилюки чи їжі.

У разі захворювання на фарингіт дорослим і дітям потрібно: Охолоджувати ротоглотку холодною їжею та напоями (морозивом, йогуртом, холодною водою тощо). Це зменшить набряк слизової та інтенсивність кашлю. Смоктати м’ятні чи евкаліптові цукерки. Однак за маленькими дітьми потрібен нагляд дорослих. Приймати бензидамін — єдиний дієвий препарат проти захворювань порожнини ротоглотки. Зволожувати ротоглотку — рясне пиття запобігає її пересиханню та стимуляції кашлю. Ларингіт Ларингіт — це запалення гортані, яке провокують віруси. Ця хвороба викликає набряк голосових зв’язок та підзв’язкового простору. Типові симптоми: осиплість голосу;

сухий “гавкальний” кашель. Діти до шести років природно мають гортань воронкоподібної форми, на відміну від дорослих, у яких вона циліндрична. Тому в малюків ларингіт може призвести до стенозу — небезпечного стану, який може навіть спричинити летальні наслідки. Найпоширенішими ознаками стенозу є: дихання зі свистом;

втяжіння міжреберних проміжків;

роздування крил носа. У разі виникнення цих симптомів необхідно негайно звернутись до лікаря та надати першу допомогу — зробити інгаляцію подвійною дозою пульмікорту через небулайзер. Доза препарату вираховується залежно від ваги дитини. Розводити препарат фізрозчином не потрібно. Також можна використати ректальну свічку Ректодельт. Лікування ларингіту для дорослих: симптоматична терапія (приймати жарознижувальні та знеболювальні препарати за потреби, наприклад, парацетамол та ібупрофен);

кілька днів намагатись говорити небагато, щоб додатково не напружувати набряклі голосові зв’язки. Шепіт напружує зв’язки ще сильніше, ніж звичайне мовлення;

рясне тепле пиття, яке “огортає” ротоглотку — какао, глінтвейн, гарячий шоколад.

Чого робити точно не варто

Якщо людина має фарингіт або ларингіт, то використовувати відхаркувальні та протикашльові препарати не потрібно й навіть небезпечно. Адже за цих хвороб мокротиння не утворюється.

Якщо йдеться про фарингіт та не ускладнений стенозом ларингіт, то інгаляції також робити не варто. Антибіотики пити не рекомендовано.

У разі захворювання верхніх дихальних шляхів кашель зазвичай триває до десяти днів, поступово зменшуючи свою частоту та інтенсивність. За фарингіту та ларингіту лабораторна чи рентгенологічна діагностика не потрібна.

Ще одна хвороба, яка часто вводить людей в оману — бронхіт. Його часто плутають зі звичайним ГРВІ. Однак між ними є суттєва різниця. Читай, як лікувати бронхіт.

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