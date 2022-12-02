Здоров'я та краса

Сухий кашель довго не проходить? Як виявити та вилікувати фарингіт чи ларингіт

Олена Яковлєва, редакторка сайту 02 Грудня 2022, 17:00
Фарингіт та ларингіт: симптоми, причини, лікування
Фото: Pexels

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