Favbet Foundation приобрел два автомобиля для украинских военных

Favbet Foundation приобрел и отправил на передовую два автомобиля для украинских военных. Об этом сообщает пресс-служба фонда.

Учитывая потребности в зоне боевых действий, вместе с автомобилем в подразделения было передано дополнительное снаряжение для оружия, что помогает более эффективно бороться с российскими оккупантами: глушители, коллиматорные и тепловизорные прицелы, кронштейны для их крепления, буферы отдачи и активные наушники.

Одну из машин – микроавтобус – получили военные, защищающие страну в районе города Бахмут Донецкой области.

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В подразделение Вооруженных сил Харьковской области отправили пикап, дополнительное снаряжение для которого помогли собрать родственники военных и жители Блиставицкой общины.

Читать по теме Favbet Foundation передал бронированный автомобиль для нужд украинских защитников Полк полиции особого назначения в Киевской области получил от благотворительного фонда Favbet Foundation бронированный автомобиль Volkswagen Transporter.

Favbet Foundation – благотворительный фонд, основанный в 2020 году компанией Favbet. Фонд вводит инициативы в сфере образования, здоровья и спортивного развития.

В настоящее время 95% проектов ориентированы на помощь стране и армии.

В частности, уже перечислено на нужды Вооруженных сил Украины напрямую и через благотворительные организации более 4 миллионов гривен, передано 5 тонн горючего, закуплено три машины скорой помощи для николаевских медиков и два бронированных автомобиля для фронта.

Ежемесячно с октября 2021 Фонд перечисляет 100 000 гривен для реабилитации воинов.

В Загребе (Хорватия) открыт Центр адаптации для переселенцев из Украины с целью бесплатного изучения хорватского и английского языков, оказания психологической поддержки и гуманитарной помощи.

Напомним, сотрудники компании Favbet сделали сайт для поиска пропавших и эвакуированных finders.in.ua. Его база содержит данные о более чем 50 000 украинцах, разыскиваемых родными.

К слову, ранее мы рассказывали, как основатель Favbet Foundation передал ВСУ оружие стоимостью более 630 тыс. грн.