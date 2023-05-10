Фуксия: уход, как правильно удобрять, обрезать и пересаживать растение

Фуксия — это представитель семейства Кипрейные. Этот род объединяет около 100 видов. В природе ее можно повстречать чаще всего на территории Центральной и Южной Америки.
Такое растение представлено маленькими кустарниками и деревьями. Как правильно ухаживать за фуксией — читай в материале.
Ухаживать за фуксией дома не так сложно, как кажется. Но важно помнить, что растение любит прохладу и те комнаты, в которых температура не поднимается выше +20ºC (летом).
Зимой же температура в комнате должна быть не выше +15ºC. Лучшее ставить фуксию на восточный или северный подоконник.
Зимой же температура в комнате должна быть не выше +15ºC. Лучшее ставить фуксию на восточный или северный подоконник.
Но если летом в квартире слишком жарко, лучше вынести растение на балкон или во двор. Там ему нужно будет найти место, где будет хорошее освещение. Но нужно в полдень и до вечера держать растение в полутени.
Что касается полива, то его нужно осуществлять регулярно и достаточно. Поливают фуксию после того, как просыхает верхний слой почвы.
При этом нужно следить, чтобы не было застоя влаги в корнях. Воду для полива опытные садоводы отстаивают или фильтруют. После октября цветок не так часто поливают, а зимой это нужно делать несколько раз в месяц. Также важно опрыскивать фуксию водой летом.
Если твоя фуксия растет в открытом грунте, ее лучше всего подкармливать с помощью биологических удобрений.
Также она будет хорошо реагировать на подкормки готовыми комплексными удобрениями для цветущих растений, которые вносятся один раз в две недели в период вегетации. В них, чаще всего, нет азота. Зимние месяцы — период покоя, поэтому подкармливать растение не нужно.
Фуксию нужно пересаживать каждый год. Делают это весной, используя в качестве субстрата смесь дерновой, листовой земли, торфа, песка и перегноя в равных частях.
Также необходимо вносить дренажный слой, например, из керамзита. Опытные садоводы проводят пересадку фуксии способом перевалки: в горшок на слой дренажа насыпают немного почвенной смеси, затем туда переваливают растение вместе с земляным комом, затем заполняют пустоты почвенной смесью.
Пересаженную фуксию ставят на месте, которое хорошо освящается, обрезают стебли, опрыскивают и хорошо поливают.
Пересаженную фуксию ставят на месте, которое хорошо освящается, обрезают стебли, опрыскивают и хорошо поливают.
Можно попробовать обрезать комнатную фуксию дважды в год: в октябре и начале января. В октябре удали все отцветшие ветки на высоте 2 см от спящих почек, находящихся в пазухах, которые несложно обнаружить, внимательно осмотрев каждую ветку.
После этого нужно приступить к удалению вредителей, семенных коробочек, которые вам не нужны, и отработанных цветоносов. А вот на второй обрезке уже формируют крону растения.
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