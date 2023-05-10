Фуксия: уход, как правильно удобрять, обрезать и пересаживать растение

Фуксия — это представитель семейства Кипрейные. Этот род объединяет около 100 видов. В природе ее можно повстречать чаще всего на территории Центральной и Южной Америки.

Такое растение представлено маленькими кустарниками и деревьями. Как правильно ухаживать за фуксией — читай в материале.

Фуксия: уход и выращивание

Ухаживать за фуксией дома не так сложно, как кажется. Но важно помнить, что растение любит прохладу и те комнаты, в которых температура не поднимается выше +20ºC (летом).

Зимой же температура в комнате должна быть не выше +15ºC. Лучшее ставить фуксию на восточный или северный подоконник.

Но если летом в квартире слишком жарко, лучше вынести растение на балкон или во двор. Там ему нужно будет найти место, где будет хорошее освещение. Но нужно в полдень и до вечера держать растение в полутени.

Что касается полива, то его нужно осуществлять регулярно и достаточно. Поливают фуксию после того, как просыхает верхний слой почвы.

При этом нужно следить, чтобы не было застоя влаги в корнях. Воду для полива опытные садоводы отстаивают или фильтруют. После октября цветок не так часто поливают, а зимой это нужно делать несколько раз в месяц. Также важно опрыскивать фуксию водой летом.

Фуксия: уход в домашних условиях и удобрения

Если твоя фуксия растет в открытом грунте, ее лучше всего подкармливать с помощью биологических удобрений.

Также она будет хорошо реагировать на подкормки готовыми комплексными удобрениями для цветущих растений, которые вносятся один раз в две недели в период вегетации. В них, чаще всего, нет азота. Зимние месяцы — период покоя, поэтому подкармливать растение не нужно.

Читать по теме Как ухаживать за орхидеей и что для этого нужно Как ухаживать за орхидеей в горшке — читай в материале.

Уход за фуксией: обрезка и пересадка

Фуксию нужно пересаживать каждый год. Делают это весной, используя в качестве субстрата смесь дерновой, листовой земли, торфа, песка и перегноя в равных частях.

Также необходимо вносить дренажный слой, например, из керамзита. Опытные садоводы проводят пересадку фуксии способом перевалки: в горшок на слой дренажа насыпают немного почвенной смеси, затем туда переваливают растение вместе с земляным комом, затем заполняют пустоты почвенной смесью.

Пересаженную фуксию ставят на месте, которое хорошо освящается, обрезают стебли, опрыскивают и хорошо поливают.

Можно попробовать обрезать комнатную фуксию дважды в год: в октябре и начале января. В октябре удали все отцветшие ветки на высоте 2 см от спящих почек, находящихся в пазухах, которые несложно обнаружить, внимательно осмотрев каждую ветку.

После этого нужно приступить к удалению вредителей, семенных коробочек, которые вам не нужны, и отработанных цветоносов. А вот на второй обрезке уже формируют крону растения.

Основные правила ухода за фуксией

Влажность воздуха. Летом куст увлажняют из пульверизатора теплой водой каждый день утром и вечером. Осенью это делают 1 раз в 2–3 суток. Зимой растение не опрыскивают. Удобрение. Весной и осенью фуксию можно подкармливать 2 раза в месяц, используя для этого комплексное минеральное удобрение для цветущих растений. В качестве почвосмеси можно использовать торф, листовую землю и песок (2:3:1). Также можно обрабатывать растение от вредных насекомых (таких, как паутинные клещи и белокрылки).

Ранее мы рассказывали, как ухаживать за гиацинтом в домашних условиях.

А еще у Вікон есть свой Telegram-канал. Подписывайся, чтобы не пропустить самое интересное!