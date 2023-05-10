Фуксія: догляд, як правильно удобрювати, обрізати та пересаджувати рослину

Фуксія — це представник сімейства Кіпрійні. Цей рід поєднує близько 100 видів. У природі її можна зустріти найчастіше на території Центральної та Південної Америки. Така рослина представлена маленькими чагарниками та деревами.

Як правильно доглядати за фуксією — читай у матеріалі.

Фуксія: догляд та вирощування

Доглядати фуксію вдома не так складно, як здається. Але важливо пам’ятати, що рослина любить прохолоду і ті кімнати, в яких температура не підіймається вище за +20ºC (влітку).

Взимку температура в кімнаті повинна бути не вище +15ºC. Краще ставити фуксію на східне або північне підвіконня.

Але якщо влітку у квартирі дуже спекотно, краще винести рослину на балкон або у двір. Там їй потрібно буде знайти місце, де буде гарне освітлення. Але необхідно опівдні й до вечора тримати рослину в півтіні.

Щодо поливу, то його потрібно здійснювати регулярно і достатньо. Поливають фуксію після того, як просихає верхній шар ґрунту. При цьому треба пильнувати, щоб не було застою вологи в корінні. Воду для поливу досвідчені садівники відстоюють або фільтрують.

Після жовтня квітку не так часто поливають, а взимку це потрібно робити кілька разів на місяць. Також важливо обприскувати фуксію водою влітку (з пульверизатора).

Фуксія: догляд у домашніх умовах та добрива

Якщо твоя фуксія росте у відкритому ґрунті, її найкраще підгодовувати за допомогою біологічних добрив. Також вона добре реагуватиме на підживлення готовими комплексними добривами для квітучих рослин, які вносяться один раз на два тижні в період вегетації. У них найчастіше немає азоту.

Зимові місяці — період спокою, тому підгодовувати рослину не потрібно.

Догляд за фуксією: обрізка та пересадка

Фуксію потрібно пересаджувати щороку. Роблять це навесні, використовуючи як субстрат суміш дернової, листової землі, торфу, піску та перегною в рівних частинах.

Також необхідно вносити дренажний шар, наприклад, керамзит. Досвідчені садівники проводять пересадку фуксії способом перевалки: у горщик на шар дренажу насипають трохи ґрунтової суміші, потім туди перевалюють рослину разом із земляною грудкою, потім заповнюють порожнечі ґрунтовою сумішшю.

Пересаджену фуксію ставлять на місці, яке добре освячується, обрізають стебла, обприскують та добре поливають.

Можна спробувати обрізати кімнатну фуксію двічі на рік: у жовтні та на початку січня. У жовтні видали всі гілки, що відцвіли, на висоті 2 см від сплячих бруньок, що знаходяться в пазухах, які нескладно виявити, уважно оглянувши кожну гілку.

Після цього потрібно розпочинати видалення шкідників, насіннєвих коробочок, які вам не потрібні, та відпрацьованих квітконосів. А ось на другому обрізанні вже формують крони рослини.

Читати на тему Як доглядати за орхідеєю і що для цього потрібно Як доглядати за орхідею в горщику — читай у матеріалі.

Основні правила догляду за фуксією

Вологість повітря. Влітку кущ зволожують з пульверизатора теплою водою щодня вранці та ввечері. Восени це роблять 1 раз на 2-3 доби. Взимку рослину не обприскують. Добриво. Навесні та восени фуксію можна підгодовувати 2 рази на місяць, використовуючи для цього комплексне мінеральне добриво для квітучих рослин. В якості ґрунтосуміші можна використовувати торф, листову землю та пісок (2:3:1). Також можна обробляти рослину від шкідливих комах (таких як павутинні кліщі та білокрилки).

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