Где смотреть нацотбор на Евровидение 2024: кто будет транслировать событие

Нацотбор Евровидения 2024 состоится 3 февраля 2024 года. Во время финала зрители смогут выбрать победителя для участия в певческом конкурсе, который представит Украину в этом году в городе Мальме, Швеция. Заранее узнай, когда смотреть нацотбор на Евровидение 2024, чтобы не пропустить ожидаемое событие.

Итак, где смотреть нацотбор на Евровидение 2024 и что еще известно о событии — рассказывают Вікна.

Где смотреть нацотбор на Евровидение 2024

Трансляция предшоу состоится в 17 часов, а финал нацотбора на Евровидение 2024 года начнется в 18:00.

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Смотреть трансляцию нацотбора на Евровидение 2024 можно на следующих телеканалах и платформах:

телеканал Суспільне Культура;

сайт Суспільне Культура;

YouTube-канал Евровидения;

сайт Евровидения Украина.

Также зрители могут смотреть трансляцию в приложении Дія, для этого нужно открыть раздел Дія.ТБ, а затем телеканал Суспільне Культура HD.

Как голосовать за участников нацотбора Евровидения 2024

Победитель финала будет определен по подсчету голосов — 50% от жюри и 50% от зрителей. Зрительное голосование пройдет в Дії.

Чтобы проголосовать, в приложении нужно открыть Сервисы — Опросы — Активные голосования. Голосовать могут все желающие старше 14 лет.

Порядок выступления участников

Участники будут выступать в следующем порядке:

YAКТАК — Лалала INGRET — Keeper NAZVA — Slavic English ANKA — Палала Drevo — Endless chain alyona alyona & Jerry Heil — Teresa & Maria MÉLOVIN — DREAMER SKYLERR — Time is running out Ziferblat — Place I Call Home ЯГОДИ — Tsunamia NAHABA — GLASSS

Ведущие нацотбора

Нацотбор Евровидения-2024 будут вести солистку группу The Hardkiss Юлия Санина, официальный ведущий Евровидения в Украине Тимур Мирошниченко и стендап-комик и волонтер Василий Байдак.

На бэкстейдже и передшоу — ведущая видеоблога Евровидение Украина Анна Тульева.

Состав жюри

Членами жюри нацотбора этого года стали:

Андрей Данилко — народный артист Украины, участник Евровидения 2007 под псевдонимом Verka Serduchka;

Джамала — певица и победительница Евровидения-2016;

Сергей Танчинец — лидер группы Без обмежень.

Напомним, что нацотбор состоится в Киеве. Локацию события пока держат в секрете. В прошлом году финал нацотбора проходил на одной из станций киевского метрополитена.

Ранее мы рассказывали о песне участников нацотбора Евровидения 2024 года Alyona Alyona и Jerry Heil — Teresa & Maria.

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