Где смотреть нацотбор на Евровидение 2024: кто будет транслировать событие

Нацотбор Евровидения 2024 состоится 3 февраля 2024 года. Во время финала зрители смогут выбрать победителя для участия в певческом конкурсе, который представит Украину в этом году в городе Мальме, Швеция. Заранее узнай, когда смотреть нацотбор на Евровидение 2024, чтобы не пропустить ожидаемое событие.
Итак, где смотреть нацотбор на Евровидение 2024 и что еще известно о событии — рассказывают Вікна.
Трансляция предшоу состоится в 17 часов, а финал нацотбора на Евровидение 2024 года начнется в 18:00.
Смотреть трансляцию нацотбора на Евровидение 2024 можно на следующих телеканалах и платформах:
Также зрители могут смотреть трансляцию в приложении Дія, для этого нужно открыть раздел Дія.ТБ, а затем телеканал Суспільне Культура HD.
Победитель финала будет определен по подсчету голосов — 50% от жюри и 50% от зрителей. Зрительное голосование пройдет в Дії.
Чтобы проголосовать, в приложении нужно открыть Сервисы — Опросы — Активные голосования. Голосовать могут все желающие старше 14 лет.
Участники будут выступать в следующем порядке:
Нацотбор Евровидения-2024 будут вести солистку группу The Hardkiss Юлия Санина, официальный ведущий Евровидения в Украине Тимур Мирошниченко и стендап-комик и волонтер Василий Байдак.
На бэкстейдже и передшоу — ведущая видеоблога Евровидение Украина Анна Тульева.
Членами жюри нацотбора этого года стали:
Напомним, что нацотбор состоится в Киеве. Локацию события пока держат в секрете. В прошлом году финал нацотбора проходил на одной из станций киевского метрополитена.
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