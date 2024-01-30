Де дивитись нацвідбір на Євробачення 2024: хто транслюватиме подію

Нацвідбір Євробачення-2024 відбудеться 3 лютого 2024 року. Під час фіналу глядачі матимуть змогу обрати переможця для участі в співочому конкурсі, який представить Україну цього року у місті Мальме, Швеція. Заздалегідь дізнайся о котрій дивитись нацвідбір на Євробачення 2024, щоб не пропустити очікувану подію.
Отже, де дивитись нацвідбір на Євробачення 2024 і що ще відомо про подію — розповідають Вікна.
Трансляція передшоу відбудеться о 17 годині, а фінал нацвідбору на Євробачення 2024 розпочнеться о 18:00.
Дивитись трансляцію нацвідбору на Євробачення 2024 можна на таких телеканалах і платформах:
Також глядачі мають змогу дивитись трансляцію у застосунку Дія, для цього потрібно відкрити розділ Дія.ТБ, а згодом телеканал Суспільне Культура HD.
Переможець фіналу буде визначений за підрахунком голосів — 50% від журі та 50% від глядачів. Глядацьке голосування відбуватиметься у Дії.
Щоб проголосувати, у додатку треба відкрити Сервіси — Опитування — Активні голосування. Голосувати можуть всі охочі старше 14 років.
Учасники виступатимуть у такому порядку:
Нацвідбір Євробаченняя-2024 будуть вести солістка групу The Hardkiss Юлія Саніна, офіційний ведучий Євробачення в Україні Тімур Мірошниченко та стендап-комік і волонтер Василь Байдак.
На бекстейджі й передшоу — ведуча відеоблогу Євробачення Україна Анна Тульєва.
Членами журі цьогорічного нацвідбору стали:
Нагадаємо, що нацвідбір відбудеться у Києві. Локацію події поки тримають в секреті. Минулого року фінал нацвідбору проходив на одній зі станцій київського метрополітену.
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