Де дивитись нацвідбір на Євробачення 2024: хто транслюватиме подію

Нацвідбір Євробачення-2024 відбудеться 3 лютого 2024 року. Під час фіналу глядачі матимуть змогу обрати переможця для участі в співочому конкурсі, який представить Україну цього року у місті Мальме, Швеція. Заздалегідь дізнайся о котрій дивитись нацвідбір на Євробачення 2024, щоб не пропустити очікувану подію.

Отже, де дивитись нацвідбір на Євробачення 2024 і що ще відомо про подію — розповідають Вікна.

Де дивитись нацвідбір на Євробачення 2024

Трансляція передшоу відбудеться о 17 годині, а фінал нацвідбору на Євробачення 2024 розпочнеться о 18:00.

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Дивитись трансляцію нацвідбору на Євробачення 2024 можна на таких телеканалах і платформах:

телеканал Суспільне Культура;

сайт Суспільне Культура;

Youtube-канал Євробачення;

сайт Євробачення Україна.

Також глядачі мають змогу дивитись трансляцію у застосунку Дія, для цього потрібно відкрити розділ Дія.ТБ, а згодом телеканал Суспільне Культура HD.

Як голосувати за учасників нацвідбору Євробачення 2024

Переможець фіналу буде визначений за підрахунком голосів — 50% від журі та 50% від глядачів. Глядацьке голосування відбуватиметься у Дії.

Щоб проголосувати, у додатку треба відкрити Сервіси — Опитування — Активні голосування. Голосувати можуть всі охочі старше 14 років.

Порядок виступу учасників

Учасники виступатимуть у такому порядку:

YAKTAK — Lalala INGRET — Keeper NAZVA — Slavic English ANKA — Палала Drevo — Endless chain alyona alyona & Jerry Heil — Teresa & Maria MÉLOVIN — DREAMER SKYLERR — Time is running out Ziferblat — Place I Call Home YAGODY — Tsunamia NAHABA — GLASSS

Ведучі нацвідбору

Нацвідбір Євробаченняя-2024 будуть вести солістка групу The Hardkiss Юлія Саніна, офіційний ведучий Євробачення в Україні Тімур Мірошниченко та стендап-комік і волонтер Василь Байдак.

На бекстейджі й передшоу — ведуча відеоблогу Євробачення Україна Анна Тульєва.

Склад журі

Членами журі цьогорічного нацвідбору стали:

Андрій Данилко — народний артист України, учасник Євробачення 2007 під псевдонімом Verka Serduchka;

Джамала — співачка та переможниця Євробачення-2016;

Сергій Танчинець — лідер гурту БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ.

Нагадаємо, що нацвідбір відбудеться у Києві. Локацію події поки тримають в секреті. Минулого року фінал нацвідбору проходив на одній зі станцій київського метрополітену.

Раніше ми розповідали про пісню учасників нацвідбору Євробачення 2024 Alyona Alyona і Jerry Heil — Teresa & Maria.

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