Гол Трубина признан лучшим по итогам 8 тура Лиги Чемпионов

По итогам восьмого тура Лиги чемпионов УЕФА определил лучшим гол украинского вратаря Бенфики Анатолия Трубина, забившего решающий мяч в дополнительное время против Реала — детали в нашем материале.

Гол Трубина признан лучшим в 8 туре ЛЧ

Как отмечается в сообщении, другими претендентами на победу в категории Гол 8-го тура были другие три кандидата. Среди них:

удар из-за пределов штрафной Власти Драгомира клуба Пафос в ворота Славии;

гол Жоао Педро клуба Челси в ворота Наполи;

успешно пробит штрафной удар в ворота Боруссии Дортмунд Федерика Димарко клуба Интера.

Читать по теме Анатолий Трубин забил решающий гол Реалу: видео исторического момента Гол Анатолия Трубина на стадионе Да Луш стал восьмым украинским голом в ворота королевского клуба.

Кроме того, благодаря голу Трубина, Бенфика победила Реал Мадрид со счетом 4:2 и вышла в плей-офф турнира, обойдя в турнирной таблице французский Марсель.

