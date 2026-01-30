Гол Трубина признан лучшим по итогам 8 тура Лиги Чемпионов

По итогам восьмого тура Лиги чемпионов УЕФА определил лучшим гол украинского вратаря Бенфики Анатолия Трубина, забившего решающий мяч в дополнительное время против Реала — детали в нашем материале.
Гол Трубина признан лучшим в 8 туре ЛЧ
Как отмечается в сообщении, другими претендентами на победу в категории Гол 8-го тура были другие три кандидата. Среди них:
- удар из-за пределов штрафной Власти Драгомира клуба Пафос в ворота Славии;
- гол Жоао Педро клуба Челси в ворота Наполи;
- успешно пробит штрафной удар в ворота Боруссии Дортмунд Федерика Димарко клуба Интера.
Гол Анатолия Трубина на стадионе Да Луш стал восьмым украинским голом в ворота королевского клуба.
Кроме того, благодаря голу Трубина, Бенфика победила Реал Мадрид со счетом 4:2 и вышла в плей-офф турнира, обойдя в турнирной таблице французский Марсель.
