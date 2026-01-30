Гол Трубіна визнано найкращим за підсумками 8 туру Ліги Чемпіонів

За підсумками восьмого туру Ліги чемпіонів УЄФА визначив найкращим гол українського воротаря Бенфіки Анатолія Трубіна, який забив вирішальний м’яч у додатковий час проти Реала — деталі в нашому матеріалі.

Гол Трубіна визнано найкращим у 8 турі ЛЧ

Як зазначається в повідомленні, іншими претендентами на перемогу у категорії Гол 8-го туру були інші три кандидати. Серед них:

удар з-за меж штрафного майданчика Влада Драгоміра клубу Пафос у ворота Славії;

гол Жоао Педро клубу Челсі у ворота Наполі;

успішно пробитий штрафний удар у ворота Боруссії Дортмунд Федеріка Дімарко клубу Інтера.

Читати на тему Анатолій Трубін забив вирішальний гол Реалу: відео історичного моменту Гол Анатолія Трубіна на стадіоні Да Луш став восьмим українським голом у ворота королівського клубу.

Крім того, завдяки голу Трубіна, Бенфіка перемогла Реал Мадрид з рахунком 4:2 і вийшла до плей-офф турніру, обійшовши у турнірній таблиці французький Марсель.

