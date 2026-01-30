Гол Трубіна визнано найкращим за підсумками 8 туру Ліги Чемпіонів

За підсумками восьмого туру Ліги чемпіонів УЄФА визначив найкращим гол українського воротаря Бенфіки Анатолія Трубіна, який забив вирішальний м’яч у додатковий час проти Реала — деталі в нашому матеріалі.
Гол Трубіна визнано найкращим у 8 турі ЛЧ
Як зазначається в повідомленні, іншими претендентами на перемогу у категорії Гол 8-го туру були інші три кандидати. Серед них:
- удар з-за меж штрафного майданчика Влада Драгоміра клубу Пафос у ворота Славії;
- гол Жоао Педро клубу Челсі у ворота Наполі;
- успішно пробитий штрафний удар у ворота Боруссії Дортмунд Федеріка Дімарко клубу Інтера.
Читати на тему
Анатолій Трубін забив вирішальний гол Реалу: відео історичного моменту
Гол Анатолія Трубіна на стадіоні Да Луш став восьмим українським голом у ворота королівського клубу.
Крім того, завдяки голу Трубіна, Бенфіка перемогла Реал Мадрид з рахунком 4:2 і вийшла до плей-офф турніру, обійшовши у турнірній таблиці французький Марсель.
