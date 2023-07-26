История использования ядерного оружия в мире: как сбросили бомбы на Хиросиму и Нагасаки

Диана Просяник, редактор сайта 26 июля 2023, 21:00
Хіросіма Нагасакі
Фото: Pixabay

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