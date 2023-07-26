История использования ядерного оружия в мире: как сбросили бомбы на Хиросиму и Нагасаки

В августе 1945 года, на завершающем этапе Второй мировой войны, Соединенные Штаты сбросили две атомные бомбы на японские города Хиросиму и Нагасаки.

В результате воздушные бомбардировки обоих городов унесли жизни от 129 000 до 226 000 человек, большинство из которых были гражданскими.

Эти бомбардировки стали первыми и пока единственными случаями применения ядерного оружия в мире. Подробнее о том, как это было и что сейчас с этими городами — далее в материале.

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Хиросима

Начнем с Хиросимы, которая пострадала от ядерного оружия первой. Утром 6 августа 1945 года бомбардировщик B-29 Энола Гей, пилотируемый полковником Полом Тиббетсом, сбросил атомную бомбу под кодовым названием Малыш на Хиросиму — важный промышленный и военный центр. Длина бомбы составляла 3 м, диаметр — 71 см, вес — 4,4 тонны.

Бомба взорвалась примерно на высоте 600 м над центром города, и ее воздействие было разрушительным. Тогда все в радиусе 500 м мгновенно превратилось в пепел. По оценкам, около 70 000-80 000 человек, или около 30% населения Хиросимы, были мгновенно убиты взрывом и последующим пожаром.

К концу 1945 года, по оценкам, количество погибших возросло до 140 000 из-за лучевой болезни, ожогов и других травм.

Нагасаки

Через три дня, 9 августа, США сбросили вторую атомную бомбу, под кодовым названием Толстяк, на Нагасаки — еще один крупный промышленный город. Длина бомбы составляла 3,3 м, диаметр — 1,5 м, вес — 4,7 тонны.

Эта бомба взорвалась на высоте около 500 м над землей, мгновенно убив, по разным оценкам, от 22 000 до 75 000 человек.

Такое расхождение в данных связано с тем, что в тот период в Нагасаки было много рабочих без документов и через город проезжало много военных.

Нагасаки не была основной целью американцев

6 августа 1945 года город Хиросима стал главной мишенью для атомной бомбы. Однако не все знают, что существовали еще две альтернативные цели — Кокура и Нагасаки. Об этом рассказали в сюжете издания NV.

Бомбардировка была спланирована с учетом погодных условий, поскольку пилот бомбардировщика должен четко видеть цель. В день бомбардировки, 6 августа, военные самолеты провели разведку над Хиросимой, Нагасаки и Кокурой.

Тогда только над Хиросимой небо было чистым — на этот город и сбросили бомбу.

При планировании второго ядерного удара, главной мишенью должен был стать японский город Кокура, а Нагасаки было запасной целью. Бомбардировка была запланирована на 11 августа, но из-за того, что синоптики на этот день передавали облачную погоду, дату изменили на два дня раньше.

Предварительно до взлета атомного бомбардировщика была найдена проблема с топливным насосом в одном из резервных топливных баков. Но несмотря на это, было принято решение не откладывать миссию.

Во время проведения разведки, пилоты сообщили, что, хотя над Кокурой и Нагасаки была облачность, бомбардировка все равно возможна.

Самолет с атомной бомбой сначала полетел в Кокуру, но к моменту, когда он добрался до города, облака стали плотнее. После трех неудачных заходов было принято решение взять курс на Нагасаки. Там тоже было облачно, но бомбардир-наводчик смог увидеть щель в облаках и, ориентируясь на нее, было решено выпустить бомбу.

Несмотря на то, что бомба, сброшенная на Нагасаки, была мощнее, она взорвалась в промышленной долине, окруженной горами, между двумя целями американцев: сталелитейными и оружейными производствами на юге, и торпедным заводом на севере.

Как следствие, горы ограничили радиус действия бомбы и жертв было меньше.

Последствия

Бомбардировки были чрезвычайно противоречивыми и остаются таковыми по сей день. Сторонники утверждают, что они ускорили конец войны и предотвратили запланированное вторжение в Японию, которое привело бы к еще большим жертвам.

Критики, однако, утверждают, что бомбардировки были ненужными и негуманными, поскольку Япония уже была на грани капитуляции.

Действительно, разрушительные последствия бомбардировок привели к капитуляции Японии 15 августа 1945 года, что ознаменовало конец Второй мировой войны. Однако последствия были тяжелыми, поскольку те, кто пережил бомбардировки, страдали от долгосрочных последствий: рака и других болезней, вызванных облучением.

Ранее мы рассказывали, как создали первую атомную бомбу и кто ее придумал.

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