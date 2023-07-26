Історія використання ядерної зброї у світі: як скинули бомби на Хіросіму та Нагасакі

Діана Просяник, редакторка сайту 26 Липня 2023, 21:00
Історія використання ядерної зброї у світі: як скинули бомби на Хіросіму та Нагасакі
Фото: Pixabay

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