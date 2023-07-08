Сделай глоток вдохновения! Как приготовить холодный чай, чтобы освежить свой день

Когда жара пленит не только опустевшие летние улицы, но и головы людей, которым необходимо еще и работать, на помощь может прийти холодный чай.
Вкус такой привычный, что дарит чувство уюта, но прохлада от него напоминает, что ты еще можешь найти вдохновение в этот жаркий день.
Так что если ты ищешь способ освежить свой день и восстановить силы, тогда попробуй приготовить холодный чай.
Есть более игривое настроение и уже в предвкушении выходных? Тогда готовь по нашему рецепту летний напиток Апероль.
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