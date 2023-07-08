Сделай глоток вдохновения! Как приготовить холодный чай, чтобы освежить свой день

Когда жара пленит не только опустевшие летние улицы, но и головы людей, которым необходимо еще и работать, на помощь может прийти холодный чай.

Вкус такой привычный, что дарит чувство уюта, но прохлада от него напоминает, что ты еще можешь найти вдохновение в этот жаркий день.

Так что если ты ищешь способ освежить свой день и восстановить силы, тогда попробуй приготовить холодный чай.

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Ингредиенты для холодного чая

вода — 1 литр

чай — 1 столовая ложка (6 пакетиков)

сахар — по своему вкусу

листья мяты — 1/2 чашки

лимон — 1 штука

лед — 10 штук

Способ приготовления холодного чая

В средней посуде довести до кипения литр воды. Затем выключить огонь, дать ей остыть минуту, после чего добавить в нее чай — россыпной, или же в пакетиках. Он может получиться немного крепким, но это не так страшно, поскольку напиток потом будет разбавляться льдом. Добавить в чай немного сахара, после чего процедить его, чтобы не осталось листочков заварки. Дополнить напиток листьями мяты, ломтиками лимона или лайма и льдом. Также можно добавить любимые специи или травы. Прекрасно будет подходить немного розмарина, гвоздика или ромашка. После этого можно немного дать чаю настояться и немного остыть, а затем перелить его в тару, в которой будешь подавать его, и дополнить льдом. Хранить чай можно в холодильнике, или сразу пробовать и наслаждаться его вкусом.

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