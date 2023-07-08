Зроби ковток натхнення! Як приготувати холодний чай, щоб освіжити свій день

Коли спека полонить не лише спорожнілі літні вулиці, але й голови людей, яким необхідно ще й працювати, тоді на допомогу може прийти холодний чай.

Смак такий звичний, що дарує відчуття затишку, але прохолода від нього нагадує, що ти ще можеш знайти натхнення у цю спекотну днину.

Тож якщо ти шукаєш спосіб освіжити свій день та відновити сили, тоді спробуй приготувати холодний чай.

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Інгредієнти для холодного чаю

вода — 1 літр

чай — 1 столова ложка (6 пакетиків)

цукор — до свого смаку

листя м’яти – 1/2 чашки

лимон – 1 штука

лід — 10 штук

Спосіб приготування холодного чаю

У середньому посуді довести до кипіння літр води. Потім вимкнути вогонь, дати їй остигнути хвилину, після чого додати в неї чай — розсипний, або ж у пакетиках. Він може вийти трохи заміцним, але це не так страшно, оскільки напій потім буде розбавлятись льодом. Додати до чаю трохи цукру, після чого процідити його, щоб не лишилось листочків заварки. Доповнити напій листям м’яти, шматочками лимона чи лайму та льодом. Також можна додати улюблені спеції чи трави. Чудово буде пасувати трохи розмарину, або ж гвоздика чи ромашка. Після цього можна ще трохи дати чаю настоятись та трохи вистигнути, а потім перелити його в тару, у якій будеш подавати його, та доповнити льодом. Зберігати чай можна у холодильнику, або ж одразу куштувати та насолоджуватись його смаком.

Маєш більш грайливий настрій та вже у передчутті вихідних? Тоді готуй за нашим рецептом літній напій Апероль.

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