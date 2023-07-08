Зроби ковток натхнення! Як приготувати холодний чай, щоб освіжити свій день

Коли спека полонить не лише спорожнілі літні вулиці, але й голови людей, яким необхідно ще й працювати, тоді на допомогу може прийти холодний чай.
Смак такий звичний, що дарує відчуття затишку, але прохолода від нього нагадує, що ти ще можеш знайти натхнення у цю спекотну днину.
Тож якщо ти шукаєш спосіб освіжити свій день та відновити сили, тоді спробуй приготувати холодний чай.
Маєш більш грайливий настрій та вже у передчутті вихідних? Тоді готуй за нашим рецептом літній напій Апероль.
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