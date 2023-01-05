Качественные удочки для зимней рыбалки помогут обеспечить большой улов

Зима — это одно из лучших времен года для рыбалки. Залог успешной охоты — это качественные и надежные удочки. Удочки для зимней рыбалки можно выбрать в интернет-магазине Рыболов-Эксперт.

Какие виды зимних удочек существуют

Профессиональные рыбаки и любители знают, что большую роль на “тихой охоте” играет сама удочка. Зимой наибольшей популярностью пользуются следующие виды:

Балалайка. Она довольно легкая и быстрая в сворачивании. Идеально подходит в тех случаях, когда рыбаку приходится часто переходить с одного места на другое. Пользоваться ею приходится голой рукой. Во время сильных морозов долго выдержать так просто невозможно. Именно для этого и были сделаны в самом корпусе ножки. Но небольшой вес требует дополнительного закрепления. Иначе такая удочка может улететь вместе с ветром или рыбой. Однако у нее есть и плюсы. Основной — высокая чувствительность, которая не позволит пропустить даже незначительное колебание. Есть возможность оснащать тонкой леской и максимально легкой мормышкой. Оснащена катушкой. С открытой леской. При выборе нужно обратить внимание на хлыстик. Выбирая между пластмассовой и полиуретановой, следует отдать предпочтение первому. Ведь он устойчив не только к нагрузке, но и к морозу. Пластиковый от нагрузки может деформироваться, и починить его уже будет невозможно. Надо бережно обращаться с самой катушкой. Если ее бросать на лед, то она разлетится. Универсальность такого вида удочки позволяет ее использовать для ловли на поплавок и кивок. С закрытой леской. Такой вид имеет большие шансы запутаться, потому что леска может попасть в прозор, который находится между катушкой и корпусом. Однако не нужно переживать, что на леску налипнет снег или произойдет обледенение. От этих проблем она защищена. Кобыла. Такую удочку использовали раньше наши деды. Сейчас она уже утратила свою актуальность, но иногда встречается. Ею удобно ловить на глубине, легко переносить, выделяется стойкостью. Электронные. Удобно пользоваться во время активной поклевки. Не поможет определить глубину и амплитуду колебания.

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Какие есть способы ловли рыбы

Рыбаки чаще всего используют следующие способы ловли.

Кивок

Основное преимущество — позволяет искать рыбу на любой глубине.

Поплавок

Для зимней рыбалки чаще всего используют пенопластовый, окраска на разный вкус. Крючок должен быть небольшим. Хорошо ловятся плотва, караси и лещи.

Минусы — обледенение, придется постоянно следить за этим.

Леска

Зимой нужно выбирать тонкую, максимально — 0,1 мм. Надежность и качество лески можно проверить на узле.

Мормышка

Существует несколько видов:

тяжелая из вольфрама (подходит для использования на глубине и течении, не подходит, если леску продевать через ушко);

гирлянда (крючки, привязанные друг у друга на конкретном расстоянии, с нагрузкой, ловят верховодку, густер, плотву и леща);

серебряная мормышка (применяют на средних и малых водоемах);

светонакопительная (хорошо ловить ерша в сумерках).

Опытные рыбаки знают, что окунь реагирует на мормышку с красной точкой, судак — с голограммой, а щука — на колебалку.

Чтобы не прогадать во время “охоты”, следует взять удочки разных видов. Зимние — небольших размеров и не занимают много места.

Основные советы для зимней рыбалки

Зимняя рыбалка требует особой осторожности и ответственности. Вот основные советы:

Найди себе напарника. Идти самостоятельно опасно, на льду может понадобиться помощь. Следует соблюдать расстояние 5 м друг от друга. Лед у берега намного тоньше, чем посередине. Особенно следует быть осторожными возле камышей, коряг и пристаней. Избегай темных участков. Приготовь палку 50 см. На одной стороне со шнурком, а на другой — с гвоздем. Ее называют спасительницей. Рюкзак или сумку лучше тащить за собой. С лунки не убирай все ледяное крошево. Яркий свет может вспугнуть рыбу. Выбирай темный крючок — на него лучше клюет. Хождение по льду сократи до минимума. Не давай замерзнуть пойманной рыбе — она теряет полезные свойства.

Рыбалка нуждается в качественной подготовке, тогда и улов будет хорошим.

Где купить удочки для зимней рыбалки

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Из пойманной рыбки можно приготовить множество вкусных блюд. К примеру, рыбные котлеты понравятся как взрослым, так и детям. Читай пошаговый рецепт приготовления.

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