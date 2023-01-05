Якісні вудилища для зимової риболовлі допоможуть забезпечити великий улов

Зима — це одна з найкращих пір року для риболовлі. Запорука успішного полювання — це якісні та надійні вудилища. Вудилища для зимової риболовлі можна вибрати в інтернет-магазині Риболов-Експерт.

Які види зимових вудилищ існують

Професійні рибалки й любителі знають, що велику роль під час “тихого полювання” відіграє сама вудка. Узимку найбільш популярними є такі види:

Балалайка. Вона досить легка та швидка у згортанні. Ідеально підходить, коли рибалці доводиться часто переходити від одного місця до іншого. Користуватись нею доводиться голою рукою. Під час великих морозів довго витримати так неможливо. Саме для цього й були виготовлені в самому корпусі ніжки. Але невелика вага вимагає додаткового закріплення. Інакше така вудка може полетіти разом з вітром або рибою. Однак має вона й плюси. Основний — висока чутливість, яка не дозволить пропустити навіть незначне коливання. Є можливість оснащувати тонкою волосінню та максимально легкою блешнею. Оснащена котушкою. З відкритою волосінню. Під час вибору треба звернути увагу на хлистик. Вибираючи між пластмасовим та поліуретановим, варто віддати перевагу першому. Адже він стійкий не тільки до навантаження, але й до морозу. Пластиковий же від навантаження може деформуватись, і полагодити його вже буде неможливо. Треба дбайливо поводитися з самою котушкою. Якщо її кидати на лід, то вона розлетиться. Універсальність такого виду вудки дозволяє її використовувати для ловлі на поплавець та кивок. Із закритою волосінню. Такий вид має великі шанси заплутатися, бо волосінь може потрапити в прозір між котушкою та корпусом. Однак не треба переживати, що на волосінь налипне сніг чи станеться обмерзання. Від цих неприємностей вона захищена. Кобила. Таку вудку використовували раніше наші діди. Наразі вона вже втратила свою актуальність, але іноді зустрічається. Нею зручно ловити на глибині, легко переносити, виділяється стійкістю. Електронні. Зручно користуватись під час активного клювання. Не допоможе визначити глибину та амплітуду коливання.

Вибрати необхідне вудилище рибалкам допоможуть менеджери інтернет-магазину Риболов-Експерт.

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Які є способи ловлі риби

Рибалки найчастіше використовують такі способи ловлі.

Кивок

Основна перевага — можна шукати рибу на будь-якій глибині.

Поплавець

Для зимової риболовлі найчастіше використовують пінопластовий, забарвлення на різний смак. Гачок має бути невеликим. Гарно ловляться плотва, карасі та лящі.

Мінуси — обмерзання, доведеться постійно за цим слідкувати.

Волосінь

Узимку треба вибирати тонку, максимально — 0,1 мм. Надійність та якість волосіні можна перевірити на вузлі.

Блешня

Існує кілька видів:

важка з вольфраму (підходить для використання на глибині та течії, не підходить, якщо волосінь протягувати через вушко);

гірлянда (гачки, прив’язані один біля одного на конкретній відстані, з навантаженням, ловлять верховодку, густер, плотву й ляща);

срібна блешня (застосовують на середніх та малих водоймах);

світлонакопичувальна (добре ловити йоржа, коли сутеніє).

Досвідчені рибалки знають, що окунь реагує на блешню з червоною крапкою, судак — з голограмою, а щука — на колебалку.

Щоб не прогадати під час “полювання”, варто взяти вудилища різних видів. Зимові — невеликих розмірів і не займають багато місця.

Основні поради для зимової риболовлі

Зимова риболовля вимагає особливої обережності та відповідальності. Ось основні поради:

Знайди собі напарника. Йти самотужки небезпечно, на льоду може знадобитись допомога. Варто дотримуватися відстані 5 м одне від одного. Лід біля берега набагато тонший, ніж посередині. Особливо варто бути обережними біля очеретів, корчів та пристаней. Уникай темних ділянок. Приготуй палицю 50 см. На одній стороні зі шнурком, а з іншої — з гвіздком. Її називають рятівничка. Рюкзак або сумку краще волочити за собою. З лунки не прибирай усе крижане кришиво. Яскраве світло може сполохати рибу. Вибирай темний гачок — на нього краще клює. Ходіння по льоду скороти до мінімуму. Не давай замерзнути впійманій рибі — вона втрачає корисні властивості.

Риболовля потребує якісної підготовки, тоді й улов буде добрим.

Де придбати вудилища для зимової риболовлі

Якісні вудилища для зимової риболовлі можна придбати в інтернет-магазині Риболов-Експерт. Основні переваги компанії:

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З упійманої рибки можна приготувати безліч смачних страв. Наприклад, рибні котлети добре смакуватимуть як дорослим, так і дітям. Читай покроковий рецепт приготування.

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