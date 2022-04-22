Как будут работать церкви в Запорожье на Пасху и когда святить паски

В Запорожье готовятся отмечать Пасху на фоне вероятных провокаций со стороны российских военных. Святые отцы всех конфессий призывают верующих оставаться дома и следить за онлайн-трансляциями служб в храмах, где их будут проводить.

В Запорожье, которое находится вплотную к линии фронта, принимают дополнительные меры безопасности, чтобы Пасха прошла мирно.

Как будут работать церкви в Запорожье на Пасху

Традиционную Всенощную службу в городе проводить не будут. В храмах, где ее все таки проведут, будет онлайн-трансляция. Поэтому каждый сможет приобщиться к богослужению у себя дома.

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В самом Запорожье батюшки планируют проводить Всенощную службу с 06:00 воскресенья, 24 апреля. Присоединиться к ней верующие также смогут.

Где и когда святить паски в Запорожье

Святить корзины прихожане смогут в субботу и воскресенье днем, говорят священники. Ночью в храмы идти запрещено, ведь в городе действует усиленный комендантский час (о нем расскажем ниже).

Глава Запорожской епархии ПЦУ Владыка Фотий обратился к верующим:

Призываю, чтобы приходили по одному из семьи. Чтобы не вся семья шла, и эти корзины были компактно (сложены).

Он также попросил верующих не скапливаться и при необходимости бежать в укрытие. Возле каждого храма есть объявления, в которых указано, где находятся ближайшие укрытия. Также около церквей будут дежурить люди, которые направят верующих в убежище в случае угрозы ракетного удара.

Комендантский час на Пасху в Запорожье

В Запорожье продлили комендантский час, чтобы уменьшить риск скопления людей.

На пасхальные праздники в городе действует комендантский час с 19:00 до 05:00.

Правоохранители будут усиленно охранять храмы и места скоплений людей, чтобы избежать беды.

А если ты еще не успел(-а) приготовить традиционную паску, скорее читай наш материал. Три рецепта непревзойденных пасок: классическая, творожная и Панеттоне.