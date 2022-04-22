Як працюватимуть церкви в Запоріжжі на Великдень та коли святити паски

У Запоріжжі готуються до святкування Великодня на тлі ймовірних провокацій з боку російських військових. Панотці усіх конфесій закликають вірян лишатися вдома та спостерігати за онлайн-трансляціями служб, де їх правитимуть.

На Запоріжжі, яке розташоване впритул до лінії фронту, вживають додаткових заходів безпеки, щоб Великдень минув мирно.

Як працюватимуть церкви в Запоріжжі на Великдень

Традиційну Всенічну службу в місті не правитимуть. У храмах, де її проводитимуть, буде онлайн-трансляція, тож кожен зможе долучитися до богослужіння у себе вдома.

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У храмах панотці планують проводити Всенічну службу з 06:00 неділі, 24 квітня, тож віряни зможуть до неї долучитися.

Де та коли святити паски в Запоріжжі

Святити кошики парафіянам можна буде в суботу та неділю вдень, кажуть священники. Вночі до храмів йти заборонено, адже в місті діє посилена комендантська година (про неї розповімо нижче).

Очільник Запорізької єпархії ПЦУ Владика Фотій звернувся до вірян:

Закликаю, щоб по одному з родини. Щоб не вся родина йшла, і ці кошики були компактно (складені).

Він також попросив вірян не скупчуватися і за потреби бігти в укриття. Біля кожного храму є оголошення, де розташовані найближчі укриття. Також чергуватимуть люди, які направлять вірян до сховища у разі загрози ракетного удару.

Комендантська година на Великдень в Запоріжжі

У Запоріжжі подовжили комендантську годину, щоб зменшити ризик скупчення людей.

На великодні свята в місті діє комендантська година з 19:00 до 05:00.

Правоохоронці ж посилено охоронятимуть храми та місця скупчень людей, щоб не трапилося лиха.

А якщо ти ще не встиг(-ла) приготувати традиційну паску, хутчіше читай наш матеріал. Три рецепти неперевершених пасок: класична, сирна та Панетоне.