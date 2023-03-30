Как хранить березовый сок в 2023 году: популярные методы и интересные варианты

В конце марта в Украине начинают собирать березовый сок. Это делают для того, чтобы напитать организм энергией и оздоровить его.
Но не все знают о том, как хранить березовый сок в домашних условиях правильно, чтобы он не только не потерял свои полезные свойства, но и не испортился. Как хранить березовый сок — читай в материале.
Березовый сок собирают в конце марта и делают это до конца апреля, до тех пор, пока не распускаются ветки. Для того чтобы проверить, пульсирует ли в дереве сок, набухшую почку березы нужно проколоть тонким шилом — в месте прокола должна появиться капля.
Пьют березовый сок часто натощак либо перед едой. Врачи не рекомендуют употреблять его чаще трех раз в день.
Вкус у березового сока специфический, а в составе березового сока — вода и сахара, минеральные вещества и витамины группы В.
Березовый сок — продукт скоропортящийся. Поэтому его нужно либо пить свежим, либо замораживать. В Украине сок консервируют при температуре более 80 °С, добавляя в него дольку лимона или апельсина, а также сахар.
Конечно, в таком случае часть полезных свойств теряется, но далеко не все.
Конечно, в таком случае часть полезных свойств теряется, но далеко не все.
Также из березового сока делают квас. Самый популярный рецепт — когда в свежий сок добавляют жареные зерна ячменя, 2 ч. л. сахара на литр, сухофрукты, лимонные и апельсиновые корки.
После этого банку плотно закрывают и оставляют в темноте. Квас будет готов уже через несколько дней.
Такой метод считается самым эффективным для хранения березового сока. Но помни, что замораживать сок нужно сразу после сбора. Делать это нужно очень быстро, в режиме шоковой заморозки и при очень низких температурах.
Морозилка должна быть мощной, а перед заморозкой сок важно процедить.
Морозилка должна быть мощной, а перед заморозкой сок важно процедить.
Нельзя замораживать сок в банке из стекла, ведь она может треснуть из-за перепада температур. Лучше всего использовать бутылки из пластика или контейнеры.
Полностью заполнять сосуд нельзя. А если ты делаешь коктейли с соком березы, его можно заморозить в интересных формочках для льда.
Полностью заполнять сосуд нельзя. А если ты делаешь коктейли с соком березы, его можно заморозить в интересных формочках для льда.
Замороженный березовый сок при -20 °С хранится до шести месяцев. А если температура еще ниже — то до 12. Важно, что проводить повторную заморозку при этом нельзя.
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Ингредиенты:
Способ приготовления:
Хранить сок в холодильнике можно только до четырех дней. Для этого нужно сразу же после сбора перелить напиток в чистые стеклянные банки и убрать их в холодильник на хранение.
А если перелить сок и положить его в погреб, куда не попадают прямые солнечные лучи, то продукт можно хранить до 14 дней.
А если перелить сок и положить его в погреб, куда не попадают прямые солнечные лучи, то продукт можно хранить до 14 дней.
При этом через неделю у напитка пропадет первоначальный вкус, он будет более сладким и пресным по вкусу.
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