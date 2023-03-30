Как хранить березовый сок в 2023 году: популярные методы и интересные варианты

В конце марта в Украине начинают собирать березовый сок. Это делают для того, чтобы напитать организм энергией и оздоровить его.

Но не все знают о том, как хранить березовый сок в домашних условиях правильно, чтобы он не только не потерял свои полезные свойства, но и не испортился. Как хранить березовый сок — читай в материале.

Когда и как собирать березовый сок

Березовый сок собирают в конце марта и делают это до конца апреля, до тех пор, пока не распускаются ветки. Для того чтобы проверить, пульсирует ли в дереве сок, набухшую почку березы нужно проколоть тонким шилом — в месте прокола должна появиться капля.

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Пьют березовый сок часто натощак либо перед едой. Врачи не рекомендуют употреблять его чаще трех раз в день.

Вкус у березового сока специфический, а в составе березового сока — вода и сахара, минеральные вещества и витамины группы В.

Самые популярные способы хранения березового сока

Березовый сок — продукт скоропортящийся. Поэтому его нужно либо пить свежим, либо замораживать. В Украине сок консервируют при температуре более 80 °С, добавляя в него дольку лимона или апельсина, а также сахар.

Конечно, в таком случае часть полезных свойств теряется, но далеко не все.

Также из березового сока делают квас. Самый популярный рецепт — когда в свежий сок добавляют жареные зерна ячменя, 2 ч. л. сахара на литр, сухофрукты, лимонные и апельсиновые корки.

После этого банку плотно закрывают и оставляют в темноте. Квас будет готов уже через несколько дней.

Как правильно замораживать березовый сок

Такой метод считается самым эффективным для хранения березового сока. Но помни, что замораживать сок нужно сразу после сбора. Делать это нужно очень быстро, в режиме шоковой заморозки и при очень низких температурах.

Морозилка должна быть мощной, а перед заморозкой сок важно процедить.

Нельзя замораживать сок в банке из стекла, ведь она может треснуть из-за перепада температур. Лучше всего использовать бутылки из пластика или контейнеры.

Полностью заполнять сосуд нельзя. А если ты делаешь коктейли с соком березы, его можно заморозить в интересных формочках для льда.

Замороженный березовый сок при -20 °С хранится до шести месяцев. А если температура еще ниже — то до 12. Важно, что проводить повторную заморозку при этом нельзя.

Как сделать квас из березового сока: пошаговая инструкция

Ингредиенты:

1 л сока

50 г сахара

5 г изюма

Способ приготовления:

Добавь ингредиенты в процеженный через марлю сок. Дай напитку настоятся в течение трех суток. После этого необходимо снова его профильтровать. Хранят сок в холодном и темном месте.

Как хранить березовый сок в холодильнике и погребе

Хранить сок в холодильнике можно только до четырех дней. Для этого нужно сразу же после сбора перелить напиток в чистые стеклянные банки и убрать их в холодильник на хранение.

А если перелить сок и положить его в погреб, куда не попадают прямые солнечные лучи, то продукт можно хранить до 14 дней.

При этом через неделю у напитка пропадет первоначальный вкус, он будет более сладким и пресным по вкусу.

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