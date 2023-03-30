Як зберігати березовий сік у 2023 році: популярні методи та цікаві варіанти

Наприкінці березня в Україні починають збирати березовий сік. Цим займаються для того, щоб наситити організм енергією та оздоровити його.

Але не всі знають про те, як зберігати березовий сік у домашніх умовах правильно, щоб він не тільки не втратив свої корисні властивості, а й не зіпсувався. Як зберігати березовий сік — читай у матеріалі.

Коли та як збирати березовий сік

Березовий сік збирають наприкінці березня та роблять це до кінця квітня, доки не розпускаються гілки. Для того щоб перевірити, чи пульсує в дереві сік, набряклу бруньку берези потрібно проколоти тонким шилом — у місці проколу має з’явитися крапля.

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П’ють березовий сік часто натщесерце або перед їжею. Лікарі не рекомендують вживати його частіше, ніж тричі на день.

Смак у березового соку специфічний, а у складі березового соку — вода та цукор, мінеральні речовини та вітаміни групи B.

Найпопулярніші способи зберігання березового соку

Березовий сік — продукт, який швидко псується. Тому його потрібно або пити свіжим, або заморожувати. В Україні сік консервують за температури понад 80 °С, додаючи часточку лимона або апельсина, а також цукор.

Звісно, у такому разі частина корисних властивостей губиться, але далеко не всі.

Також із березового соку роблять квас. Найпопулярніший рецепт — коли у свіжий сік додають смажені зерна ячменю, 2 ч. л. цукру на літр, сухофрукти, лимонні та апельсинові шкірочки.

Після цього банку щільно закривають та залишають у темряві. Квас буде готовий уже за кілька днів.

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Як правильно заморожувати березовий сік

Такий метод вважають найефективнішим для зберігання березового соку. Але слід пам’ятати, що заморожувати сік потрібно відразу після збору.

Робити це потрібно дуже швидко, в режимі шокового замороження та за дуже низьких температур. Морозилка має бути потужною, а перед заморожуванням сік важливо процідити.

Не можна заморожувати сік у банці зі скла, адже вона може тріснути через перепад температур. Найкраще використовувати пляшки із пластику або контейнери.

Повністю заповнювати посудину не можна. А якщо ти робиш коктейлі із соком берези, його можна заморозити у цікавих формах для льоду.

Заморожений сік березовий при -20 °С зберігається до шести місяців. А якщо температура ще нижча — то до 12. Важливо, що повторно заморожувати сік не можна.

Як зробити квас із березового соку: покрокова інструкція

Інгредієнти:

1 л соку

50 г цукру

5 г родзинок

Спосіб приготування:

Додай інгредієнти в проціджений через марлю сік. Дай напою настоятися протягом трьох діб. Після цього необхідно знову профільтрувати його. Зберігають сік у холодному та темному місці.

Як зберігати березовий сік у холодильнику та льоху

Зберігати сік у холодильнику можна лише до чотирьох днів. Для цього потрібно відразу після збору перелити напій у чисті скляні банки та прибрати їх у холодильник на зберігання.

А якщо перелити сік і покласти його в льох, куди не потрапляють прямі сонячні промені, продукт можна зберігати до 14 днів.

При цьому через тиждень у напою пропаде первісний смак, він буде солодшим і прісним за смаком.

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