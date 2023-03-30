Як зберігати березовий сік у 2023 році: популярні методи та цікаві варіанти

Наприкінці березня в Україні починають збирати березовий сік. Цим займаються для того, щоб наситити організм енергією та оздоровити його.
Але не всі знають про те, як зберігати березовий сік у домашніх умовах правильно, щоб він не тільки не втратив свої корисні властивості, а й не зіпсувався. Як зберігати березовий сік — читай у матеріалі.
Березовий сік збирають наприкінці березня та роблять це до кінця квітня, доки не розпускаються гілки. Для того щоб перевірити, чи пульсує в дереві сік, набряклу бруньку берези потрібно проколоти тонким шилом — у місці проколу має з’явитися крапля.
П’ють березовий сік часто натщесерце або перед їжею. Лікарі не рекомендують вживати його частіше, ніж тричі на день.
Смак у березового соку специфічний, а у складі березового соку — вода та цукор, мінеральні речовини та вітаміни групи B.
Березовий сік — продукт, який швидко псується. Тому його потрібно або пити свіжим, або заморожувати. В Україні сік консервують за температури понад 80 °С, додаючи часточку лимона або апельсина, а також цукор.
Звісно, у такому разі частина корисних властивостей губиться, але далеко не всі.
Звісно, у такому разі частина корисних властивостей губиться, але далеко не всі.
Також із березового соку роблять квас. Найпопулярніший рецепт — коли у свіжий сік додають смажені зерна ячменю, 2 ч. л. цукру на літр, сухофрукти, лимонні та апельсинові шкірочки.
Після цього банку щільно закривають та залишають у темряві. Квас буде готовий уже за кілька днів.
Такий метод вважають найефективнішим для зберігання березового соку. Але слід пам’ятати, що заморожувати сік потрібно відразу після збору.
Робити це потрібно дуже швидко, в режимі шокового замороження та за дуже низьких температур. Морозилка має бути потужною, а перед заморожуванням сік важливо процідити.
Робити це потрібно дуже швидко, в режимі шокового замороження та за дуже низьких температур. Морозилка має бути потужною, а перед заморожуванням сік важливо процідити.
Не можна заморожувати сік у банці зі скла, адже вона може тріснути через перепад температур. Найкраще використовувати пляшки із пластику або контейнери.
Повністю заповнювати посудину не можна. А якщо ти робиш коктейлі із соком берези, його можна заморозити у цікавих формах для льоду.
Повністю заповнювати посудину не можна. А якщо ти робиш коктейлі із соком берези, його можна заморозити у цікавих формах для льоду.
Заморожений сік березовий при -20 °С зберігається до шести місяців. А якщо температура ще нижча — то до 12. Важливо, що повторно заморожувати сік не можна.
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Інгредієнти:
Спосіб приготування:
Зберігати сік у холодильнику можна лише до чотирьох днів. Для цього потрібно відразу після збору перелити напій у чисті скляні банки та прибрати їх у холодильник на зберігання.
А якщо перелити сік і покласти його в льох, куди не потрапляють прямі сонячні промені, продукт можна зберігати до 14 днів.
А якщо перелити сік і покласти його в льох, куди не потрапляють прямі сонячні промені, продукт можна зберігати до 14 днів.
При цьому через тиждень у напою пропаде первісний смак, він буде солодшим і прісним за смаком.
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