Когда и как сажать ирисы, чтобы росли на клумбе от весны до осени

Ирисы — одни из любимых цветов многих садоводов. Их существуют разные виды, еще отличаются они цветами и их сочетанием. Также существуют бородатые ирисы и безбородые. У бородатых края лепестков волнистые и густые, похожие на бороду. Поэтому они и получили такое название.

От вида цветков зависит то, как правильно сажать ирисы. Ведь один вид тяжело переносит пересушку корней. Мы расскажем, когда и как сажать ирисы.

Когда можно сажать ирисы

Ирисы можно сажать во время всего периода цветения, с ранней весны и до осени. Но стоит учитывать, что безбородые ирисы плохо переносят пересушку корней. Этот вид цветков лучше сажать в открытый грунт и покрывать почву мульчей, это помогает сохранять влагу.

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Если хочешь сажать ирисы весной, нужно убедиться, что заморозков больше не будет. Почва должна хорошо прогреться. В теплых регионах страны ирисы можно сажать в конце марта. Если погода еще холодная, лучше делать это ближе к концу апреля.

Почва для ирисов должна быть рыхлой, а сам цветок нужно защитить от ветров. Поэтому лучше не сажать его на сквозняке.

Если ты хочешь садить ирисы осенью, это можно сделать после летней спячки цветка. Главное, чтобы температура на улице не была ниже 10°С.

Как сажать ирисы

Чтобы цветки не перемёрзли и не посохли, нужно знать, как правильно сажать ирисы. Петушки (это еще одно название ирисов) — это многолетние цветы. После правильной посадки в открытый грунт они переносят любую зиму.

Ирисы делят на две категории из-за их побегов:

для первых свойственно размещение корневищ под землей (имеют характерные годичные звенья, с которых появляются листья); для генеративных побегов характерно появление цветоносов (корням этого растения свойственный мочковатый тип).

Также надо знать, что ирисы имеют два принципа размножения: раздел корневищ и вегетативное (использование семян). Если при посадке этих цветков ты используешь семена, то ирисы будут цвести через два-три года.

Перед тем как садить ирисы, нужно хорошо подготовить место для них. Надо сформировать ямки, в центре которых образовать маленькие горбики.

Это очень важно, потому что них надо класть корневища. Сами разветвления корневищ очень деликатно развести по периметру ямки. Ее глубина не должна превышать 3 см. Между цветками надо соблюдать дистанцию 50 см. Также надо поливать ирисы при высадке, если это необходимо.

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