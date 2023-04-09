Коли і як садити іриси, щоб росли на клумбі від весни до осені

Іриси — одні з улюблених квітів багатьох садівників. Їх існують різні види, ще відрізняються вони кольорами та їх поєднанням. Також існують бородаті іриси та безбороді. У бородатих краї пелюсток хвилясті та густі, схожі на бороду. Тому вони й отримали таку назву.

Від виду квіток залежить те, як правильно садити іриси. Адже один вид важко переносить пересушування коріння. Ми розповімо, коли і як садити іриси.

Коли можна садити іриси

Іриси можна садити під час усього періоду цвітіння, з ранньої весни та до осені. Але варто враховувати, що безбороді іриси погано переносять пересушування коріння. Цей вид квіток краще садити у відкритий ґрунт та покривати його мульчею, це допомагає зберігати вологу.

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Якщо хочеш садити іриси навесні, потрібно переконатися, що заморозків більше не буде. Ґрунт повинен добре прогрітися. У теплих регіонах країни іриси можна садити наприкінці березня. Якщо погода ще холодна, краще робити це ближче до кінця квітня.

Ґрунт для ірисів повинен бути пухким, а саму квітку потрібно захистити від вітрів. Тому краще не садити їх на протязі.

Якщо ти хочеш садити іриси восени, це можна зробити після літньої сплячки квітки. Головне, щоб температура на вулиці не була нижчою за 10°C.

Як садити іриси

Щоб квіти не перемерзли і не висохли, потрібно знати, як правильно садити іриси. Півники (це ще одна назва ірисів) — це багаторічні квіти. Після правильної посадки у відкритий ґрунт вони переносять будь-яку зиму.

Іриси ділять на дві категорії через їхні пагони:

для перших властиве розміщення кореневищ під землею (мають характерні річні ланки, з яких з’являється листя); для генеративних пагонів характерна поява квітконосів (корінню цієї рослини властивий мочкуватий тип).

Також треба знати, що іриси мають два принципи розмноження: розділ кореневищ та вегетативне (використання насіння). Якщо при посадці цих квітів ти використовуєш насіння, то іриси цвістимуть через два-три роки.

Перед тим як садити іриси, потрібно добре підготувати місце для них. Треба сформувати ямки, у центрі яких утворити маленькі горбики.

Це дуже важливо, бо на них треба класти кореневища. Саме розгалуження кореневищ дуже тонко розвести по периметру ямки. Її глибина не повинна перевищувати 3 см. Між квітками треба дотримуватись дистанції 50 см. Також треба поливати іриси при висадці, якщо це необхідно.

Раніше ми розповідали, коли садити троянди навесну у відкритий ґрунт.

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