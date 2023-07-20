Всюду надоедливые мухи? Как от них избавиться: действенные способы

Нет ничего хуже, чем надоедливая муха, мешающая долгожданному отдыху. Эти насекомые не только легко разносят бактерии, которые могут стать возбудителями опасных болезней, но и доставляют немало хлопот.

Они могут испортить продукты или помешать полному “дзену” характерным жужжанием. Хорошая новость, что где бы ты ни был(-а), от мух всегда можно избавиться. А как это сделать, читай дальше.

Как избавиться от мух: универсальные средства борьбы

Веселый пикник, отдых на природе, балконе или даже в доме — коварные мухи могут появиться повсюду. Поэтому мы подготовили универсальные методы борьбы, которые действенно избавят от мух и ничем не помешают отдыху и самочувствию.

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Отпугивающие запахи

Известно, что мухи чувствительны к запахам эфирных масел и трав. Так что с помощью мобильного диффузора можно отпугивать насекомых где угодно.

Эфирные масла

Смесь можно будет приготовить дома заранее. Достаточно просто объединить все ингредиенты и довести их до кипения.

чабрец — 1 ч.л.

масло перечной мяты — 5 ч.л.

масло эфирной лаванды — 5 ч.л.

0,5 л воды

После того как смесь остынет, можно вливать ее в устройство. Таким образом мухи будут обходить тебя и твою пищу, где бы ты ни был(-ла).

Но можно обойтись и без приготовления отвара. Достаточно добавить в диффузор несколько капель эфирного масла лаванды, цитрусовых, мяты, эвкалипта. Эти запахи не очень нравятся мухам, поэтому они с радостью будут держаться как можно дальше.

Травы

Отпугнуть мух помогут травы и растения. Поможет в этом запах базилика, лаврового листа, настурции, мяты и лаванды. Их можно приобрести в горшках, сухоцветах или выращивать самостоятельно.

Также действенной в борьбе с мухами будет гвоздика. Ее нужно приобрести в сушеном виде, после чего насыпать в небольшую емкость и оставить на столе.

Уксус

Если готовить какую-нибудь смесь для диффузора — слишком сложно, есть более простой способ. Можно поставить наполненные белым уксусом чашки, чтобы отпугнуть мух. Этот способ будет эффективно работать как на улице, так и дома.

Самодельные ловушки для мух

Есть еще один способ применения уксуса. Смешай его с сахаром и средством для мытья посуды в высоком стакане или в банке.

Получившуюся смесь закрой полиэтиленовой пленкой и закрепи ее резинкой, чтобы ее не унесло. Остается сделать в пленке небольшие отверстия. Таким образом мухи будут попадать в ловушку и не смогут оттуда выбраться.

Ловушка из подручных средств

Ловушку для мух можно сделать даже из простой пластиковой бутылки. Для этого нужно разрезать ее на две части. В нижнюю налей сладкую жидкость и накрой смесь верхней частью бутылки горловиной вниз.

Таким образом, мухи найдут путь в бутылку, но не смогут выбраться.

Москитные сетки

Наконец, для отдыха на природе всегда можно приобрести палатку от насекомых, а дома поставить москитные стики.

Это поможет уменьшить количество надоедливых насекомых до минимума, ведь просто не даст им попасть в помещение или на территорию.

Такие москитные сетки помогут избавиться не только от мух, но и от комаров. Но если насекомое уже укусило? Мы подготовили пошаговую инструкцию, как уменьшить зуд, если укусил комар.

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