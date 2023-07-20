Всюди набридливі мухи? Як від них позбутися: дієві способи

Немає нічого гіршого, ніж набридлива муха, яка заважає довгоочікуваному відпочинку. Ці комахи не лише легко розносять бактерії, які можуть стати збудниками небезпечних хвороб, а ще й завдають чимало клопоту.

Вони можуть зіпсувати продукти або ж завадити повному “дзену” характерним жужінням. Та гарна новина, що де б ти не був(-ла), від мух завжди можна позбутися. А як саме це зробити, читай далі.

Як позбутися від мух: універсальні засоби боротьби

Веселий пікнік, відпочинок на природі, балконі чи навіть в будинку — підступні мухи можуть з’явитися всюди. Тому ми підготували універсальні методи боротьби, які дієво позбавлять від мух та нічим не завадять відпочинку й самопочуттю.

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Запахи, які відлякують

Відомо, що мухи чутливі до запахів ефірних олій та трав. Тож за допомогою мобільного дифузора можна відлякувати комах, де завгодно.

Ефірні олії

Суміш можна буде приготувати вдома завчасно. Достатньо просто поєднати всі інгредієнти та довести їх до кипіння:

чебрець — 1 ч.л.

олія перцевої м’яти — 5 ч.л.

олія ефірної лаванди — 5 ч.л.

0,5 л води

Після того як суміш остигне, можна вливати її у пристрій. Таким чином мухи будуть оминати тебе та твою їжу, де б ти не був(-ла).

Та можна обійтися й без приготування відвару. Достатньо додати в дифузор кілька крапель ефірної олії лаванди, цитрусових, м’яти, евкаліпта. Ці запахи не надто подобаються мухам, тож вони будуть радо триматися якомога далі.

Трави

Відлякати мух допоможуть трави та рослини. Допоможе у цьому запах базиліку, лаврового листа, настурції, м’яти та лаванди. Їх можна придбати у горщиках, сухоцвітах, або вирощувати самостійно.

Також дієвою у боротьбі з мухами є гвоздика. Її треба придбати у сушеному вигляді, після чого насипати в невелику місткість і залишити на столі.

Оцет

Якщо готувати суміш для дифузора надто складно, є простіший спосіб. Можна поставити наповнені білим оцтом чашки, щоб відлякувати мух. Цей спосіб ефективно працюватиме як на вулиці, так і вдома.

Саморобні пастки для мух

Є ще один спосіб із застосуванням оцту. Змішай його з цукром та засобом для миття посуду у високій склянці або банці.

Отриману суміш закрий поліетиленовою плівкою та закріпи її гумкою, щоб вона не злетіла. Лишиться зробити в плівці невеликі отвори. Таким чином мухи потраплятимуть у пастку й не зможуть звідти вибратися.

Пастка з підручних засобів

Пастку для мух можна зробити навіть з простої пластикової пляшки. Для цього треба розрізати її на дві частини. У нижню налий солодку рідину та накрий суміш верхньою частиною пляшки горловиною донизу.

Таким чином мухи знайдуть шлях у пляшку, але не зможуть вибратися.

Москітні сітки

Зрештою, для відпочинку на природі завжди можна придбати намет від комах, а вдома поставити москітні стіки.

Це допоможе зменшити кількість надокучливих комах до мінімуму, адже просто не дасть їм потрапити у приміщення чи на територію.

Такі москітні сітки допоможуть позбутися не лише від мух, а й від комарів. Та якщо комаха вже вкусила? Ми підготували покрокову інструкцію, як зменшити свербіж, якщо вкусив комар.

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