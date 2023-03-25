Растет быстрее, чем урожай! Как избавиться от сорняков навсегда — подборка действенных способов

Сорняки в саду начинают появляться, как только пригреет солнышко. И растут они часто быстрее и лучше, чем то, что садишь и о чем заботишься. Сорняки чаще всего не дают посадке активно расти, а еще бывают сильными аллергенами. Читай в материале, как избавиться от сорняков навсегда — о действенных методах борьбы с сорняками.

Как избавиться от сорняков навсегда: действенные методы борьбы с сорняками

Сорняки не только визуально портят сад, но и добавляют много работы. Ведь вывести некоторые виды бывает достаточно сложно. Подборку эффективных способов, как избавиться от сорняков, собрало издание NV.

Больше всего страдают те, у кого аллергия на пыльцу сорняков. К опасным аллергенным видам относятся амброзия, золотарник (еще называют медок) и белая марь. Избавиться от сорняков важно, чтобы упростить уход за садом и огородом.

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Эксперт по садоводству Гонна Лорейн советует мульчировать почву. Мульча блокирует солнечный свет сорнякам, потому тормозит их рост. Промульчировать почву можно садовым компостом, деревянной стружкой или корой.

Лорейн также советует обливать сорняки кипятком. Таким образом растение мгновенно умерщвляется вместе с семенами, находившимися в почве в состоянии покоя.

В случае с однолетними сорняками лучше всего вручную вырвать их до первого дождя. Это убережет от засеивания ими земли в последующие годы.

Если сорняки достигли больших масштабов, следует прибегнуть к химическим средствам и опрыскивать их. Кстати, ранее мы рассказывали, как опрыскивать деревья от вредителей.

Основатель Gardening express Крис Боннетт считает, что с сорняками можно бороться с помощью барьера из картона или газетной бумаги. Барьер должен быть многослойным, его нужно закопать в землю. Он также добавил, что для дорожек можно использовать отбеливатель, он хорошо убивает нежелательные растения.

А эксперты садоводства из Grass People предупреждают, что способ с отбеливателем может убить не только сорняк, но и цветы, поэтому использовать его нужно осторожно, в местах, где нет животных и детей.

Вместо отбеливателя можно попробовать белый уксус, а если смешать его с моющим средством, получится еще более эффективный раствор.

Ты можешь сделать средство для борьбы с сорняками самостоятельно. Для этого необходимо смешать воду с солью и опрыскать зоны его роста. Это средство следует использовать осторожно, чтобы не повредить другие растения, которые нужны в саду.

Ранее мы рассказывали, чем белить деревья весной.

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