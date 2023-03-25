Росте швидше, ніж урожай! Як позбутися бур’яну назавжди — добірка дієвих способів

Бур’яни в саду починають з’являтися, щойно пригріє сонечко. І ростуть вони часто швидше та краще ніж те, що садиш і про що піклуєшся. Бур’яни найчастіше не дають посадці активно рости, а ще бувають сильними алергенами. Читай у матеріалі, як позбутися бур’яну назавжди — про дієві методи боротьби з бур’яном.

Як позбутися бур’яну назавжди: дієві методи боротьби з бур’яном

Бур’яни не тільки псують сад візуально, а й додають багато роботи. Адже вивести деякі види буває доволі складно. Добірку ефективних способів, як позбутися бур’яну, зібрало видання NV.

Найбільше ж страждають ті, в кого алергія на пилок бур’яну. До небезпечних алергенних видів належать амброзія, золотарник (ще називають медок) та марь біла. Позбутися бур’яну важливо, щоб спростити догляд за садом та городом.

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Експертка з садівництва Гонна Лорейн радить мульчувати ґрунт. Мульча блокує сонячне світло бур’янам, тому гальмує їхній ріст. Промульчувати ґрунт можна садовим компостом, дерев’яною стружкою або корою.

Лорейн також радить обливати бур’яни окропом. Так рослина миттєво вбивається разом із насінням, яке перебувало в ґрунті в стані спокою.

У випадку з однорічними бур’янами найкраще вручну вирвати їх до першого дощу. Це вбереже від засіювання ними землі на наступні роки.

Якщо бур’яни досягли великих масштабів, варто вдатися до хімічних засобів і обприскувати їх. До речі, раніше ми розповідали, як обприскувати дерева від шкідників.

Засновник Gardening express Кріс Боннетт вважає, що з бур’янами можна боротися за допомогою бар’єру з картону або газетного паперу. Бар’єр має бути кількашаровим, його потрібно закопати в землю. Він також додав, що для доріжок можна використати відбілювач, він добре вбиває небажані рослини.

А експерти садівництва з Grass People попереджають, що спосіб з відбілювачем може вбити не лише бур’ян, а й квіти, тому використовувати його потрібно обережно, в місцях, де немає тварин та дітей.

Замість відбілювача можна спробувати білий оцет, а якщо змішати його з мийним засобом — вийде ще ефективніший розчин.

Ти можеш зробити засіб для боротьби з бур’янами самостійно. Для цього потрібно змішати воду з сіллю та обприскати зони його росту. Цей засіб варто використовувати обережно, щоб не пошкодити інші рослини, які потрібні в саду.

Раніше ми розповідали, чим білити дерева навесні.

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