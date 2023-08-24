Отвергли советчину и показали, кто такие украинцы! Как мы ценностно изменились за годы независимости

Сейчас мы празднуем 32 годовщину Независимости Украины. За годы в таком статусе украинцы изменились внутренне, отошли от состояния и образа советского человека, начали заботиться о себе и государстве.
Какие уровни национального становления мы прошли и куда двигаемся дальше, поделилось the page. Мы выбрали интересные тезисы, чтобы рассказать их тебе.
До 2004 года украинцев постоянно побеждал советский человек. И только после 2004 года доля людей, идентифицировавших себя гражданами Украины, уже не падала ниже 50%.
Это трудно представить в современности, однако ещё десяток лет после распада СССР у нас были черты типичного советского украинца: никому не доверяли, говорили вещи, которые пропагандировала власть, пытались все получать через свои связи и были более космополитичными.
Вместе с тем, у нас не укоренилось и много стереотипов и привычек, которые можно проследить в Беларуси и РФ.
Вместе с тем, у нас не укоренилось и много стереотипов и привычек, которые можно проследить в Беларуси и РФ.
У нас не возникла проблема поиска сильного и единственного лидера, который должен решить все наши проблемы — украинцы быстро мобилизуются и выходят на протесты, выступают за реальную демократию.
Социолог Ольга Гужва отмечает, что наибольший рывок к новой жизни мы сделали именно 24 февраля 2022, потому что даже с 2014 большинство находило пути возвращения.
— Я думаю, 24 февраля — та безвозвратная точка, после которой действительно уже не будет возвращения в СССР, — говорит эксперт.
За время полномасштабного вторжения мы ещё раз переоценили собственно то, что имеем. Как отмечает профессор кафедры социологии НАУКМА Владимир Паниотто, среди населения вырос уровень доверия к президенту, руководству и государству, всем институциям — кроме судей.
Когда возникла угроза потери государства, люди поняли, что Украина достаточно неплохая страна, и стали её ценить, — объясняет Владимир Паниотто.
Когда возникла угроза потери государства, люди поняли, что Украина достаточно неплохая страна, и стали её ценить, — объясняет Владимир Паниотто.
А ещё добавляет: сейчас большинство остается оптимистами, верят в процветание страны и европейское будущее.
После 24 февраля украинцы сменили и собственные приоритеты. Большое вторжение подсветило самые уязвимые моменты: традиционность и самостоятельность.
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— Сейчас приоритетными ценностями стали общение, семья, то есть какие-то вещи, на которые мы раньше не обращали внимание, и мы поняли, что, например, наша жизнь, наш быт состоят из маленьких мелочей, — объясняет социолог Ольга Гужва.
Теперь для большинства безопасность является приоритетом в жизни.
Теперь для большинства безопасность является приоритетом в жизни.
Владимир Паниотто также добавил, что, несмотря ни на что, украинские традиционные ценности в значительной степени тяготеют к советскому: остаются безответственность, ориентация на власть, изоляционизм. Отойти от этих вещей — одно из важнейших дел для современного общества.
Теперь украинцы склонны доверять не только близким себе людям, но и незнакомцам: жителям своего или других городов.
По состоянию на июнь 2022 года вдвое больше опрошенных украинцев начали доверять жителям своего населенного пункта — количество таких возросло с 35% до 62%, соседям и живущим рядом начали доверять две трети граждан — 67%, а о доверии знакомым заявляли аж 80% опрошенных.
Предполагается, что этот процесс ускорила полномасштабная война, ведь раньше такие вещи как сборы на армию или помощь беженцам расценивалась как мошенничество.
Предполагается, что этот процесс ускорила полномасштабная война, ведь раньше такие вещи как сборы на армию или помощь беженцам расценивалась как мошенничество.
Сегодня детям Независимости уже 32 года. Вікна-новини провели собственное исследование нового поколения ко Дню Независимости Украины и рассказали, каково оно и чем не похоже на своих родителей.
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