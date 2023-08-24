Отвергли советчину и показали, кто такие украинцы! Как мы ценностно изменились за годы независимости

Сейчас мы празднуем 32 годовщину Независимости Украины. За годы в таком статусе украинцы изменились внутренне, отошли от состояния и образа советского человека, начали заботиться о себе и государстве.

Какие уровни национального становления мы прошли и куда двигаемся дальше, поделилось the page. Мы выбрали интересные тезисы, чтобы рассказать их тебе.

Как украинцы забывали советчину

До 2004 года украинцев постоянно побеждал советский человек. И только после 2004 года доля людей, идентифицировавших себя гражданами Украины, уже не падала ниже 50%.

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Это трудно представить в современности, однако ещё десяток лет после распада СССР у нас были черты типичного советского украинца: никому не доверяли, говорили вещи, которые пропагандировала власть, пытались все получать через свои связи и были более космополитичными.

Вместе с тем, у нас не укоренилось и много стереотипов и привычек, которые можно проследить в Беларуси и РФ.

У нас не возникла проблема поиска сильного и единственного лидера, который должен решить все наши проблемы — украинцы быстро мобилизуются и выходят на протесты, выступают за реальную демократию.

Социолог Ольга Гужва отмечает, что наибольший рывок к новой жизни мы сделали именно 24 февраля 2022, потому что даже с 2014 большинство находило пути возвращения.

— Я думаю, 24 февраля — та безвозвратная точка, после которой действительно уже не будет возвращения в СССР, — говорит эксперт.

Лелеем государство и строим безопасность

За время полномасштабного вторжения мы ещё раз переоценили собственно то, что имеем. Как отмечает профессор кафедры социологии НАУКМА Владимир Паниотто, среди населения вырос уровень доверия к президенту, руководству и государству, всем институциям — кроме судей.

Когда возникла угроза потери государства, люди поняли, что Украина достаточно неплохая страна, и стали её ценить, — объясняет Владимир Паниотто.

А ещё добавляет: сейчас большинство остается оптимистами, верят в процветание страны и европейское будущее.

После 24 февраля украинцы сменили и собственные приоритеты. Большое вторжение подсветило самые уязвимые моменты: традиционность и самостоятельность.

— Сейчас приоритетными ценностями стали общение, семья, то есть какие-то вещи, на которые мы раньше не обращали внимание, и мы поняли, что, например, наша жизнь, наш быт состоят из маленьких мелочей, — объясняет социолог Ольга Гужва.

Теперь для большинства безопасность является приоритетом в жизни.

Владимир Паниотто также добавил, что, несмотря ни на что, украинские традиционные ценности в значительной степени тяготеют к советскому: остаются безответственность, ориентация на власть, изоляционизм. Отойти от этих вещей — одно из важнейших дел для современного общества.

Повышение уровня доверия

Теперь украинцы склонны доверять не только близким себе людям, но и незнакомцам: жителям своего или других городов.

По состоянию на июнь 2022 года вдвое больше опрошенных украинцев начали доверять жителям своего населенного пункта — количество таких возросло с 35% до 62%, соседям и живущим рядом начали доверять две трети граждан — 67%, а о доверии знакомым заявляли аж 80% опрошенных.

Предполагается, что этот процесс ускорила полномасштабная война, ведь раньше такие вещи как сборы на армию или помощь беженцам расценивалась как мошенничество.

Сегодня детям Независимости уже 32 года. Вікна-новини провели собственное исследование нового поколения ко Дню Независимости Украины и рассказали, каково оно и чем не похоже на своих родителей.

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