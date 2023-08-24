Відкинули радянщину і показали, хто такі українці! Як ми ціннісно змінилися за роки незалежності

Нині ми святкуємо 32 річницю Незалежності України. За роки в такому статусі українці змінилися внутрішньо, відійшли від стану та образу радянської людини, почали дбати про себе та власну державу.

Які рівні національного становлення ми пройшли та куди рухаємося далі, поділилося the page. Ми обрали найцікавіші тези, щоб розповісти їх тобі.

Як українці забували радянщину

До 2004 року над українцями постійно перемагала людина-радянська. І лише після 2004 — частка людей, що ідентифікували себе громадянами України, вже не падала нижче 50%.

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Це важко уявити у сучасності, однак ще десяток років після розпаду СРСР ми мали риси типового радянського українця: нікому не довіряли, говорили речі, які пропагувала влада, намагалися все отримувати через свої зв’язки й були більш космополітичними.

Разом з тим, у нас не вкорінилося й багато тих стереотипів та звичок, які можна простежити у Білорусі та РФ.

У нас не виникла проблема пошуку сильного та єдиного лідера, який має розв’язати всі наші проблеми — натомість українці швидко мобілізуються та виходять на протести, виступають за реальну демократію.

Соціологиня Ольга Гужва зазначає, що найбільший ривок до нового життя ми зробили саме 24 лютого 2022 року, бо навіть з 2014 року більшість знаходило шляхи повернення.

— Я думаю, 24 лютого — та безповоротна точка, після якої дійсно вже не буде у більшості повернення до радянськості, — каже експертка.

Плекаємо державу та будуємо безпеку

За час повномасштабного вторгнення ми вкотре переоцінили те, що маємо. Як зазначає професор кафедри соціології НАУКМА Володимир Паніотто, серед населення зріс рівень довіри до президента, керівництва та держави, усіх інституцій, окрім суддів.

Коли виникла загроза втрати держави, люди зрозуміли, що Україна досить непогана країна і почали цінувати її, — пояснює Володимир Паніотто.

А ще додає: зараз більшість залишається оптимістами, вірить у процвітання країни та європейське майбутнє.

Після 24 лютого українці змінили й власні пріоритети. Велике вторгнення підсвітило найвразливіші моменти: традиційність та самостійність.

— Зараз пріоритетними цінностями стали спілкування, сім’я, тобто якісь речі, на які ми раніше не звертали увагу, і ми зрозуміли, що, наприклад, наше життя, наш побут складається з маленьких дрібниць, — пояснює соціологиня Ольга Гужва.

Тепер для більшості безпека є пріоритетом у житті.

Володимир Паніотто також додав, що попри все, українські традиційні цінності значною мірою тяжіють до радянських: залишаються безвідповідальність, орієнтація на владу, ізоляціонізм. Відійти від цих речей — одна із найважливіших справ для сучасного суспільства.

Підвищення рівня довіри

Тепер українці схильні довіряти не лише близьким собі людям, а й незнайомцям: мешканцям свого чи навіть інших міст.

Станом на червень 2022 року вдвічі більше опитаних українців почали довіряти жителям свого населеного пункту — кількість таких зросла з 35% до 62%, сусідам та людям, що живуть поруч, почали довіряти дві третини громадян — 67%, а про довіру знайомим заявляли аж 80% опитаних.

Передбачувано, що цей процес пришвидшила повномасштабна війна, адже раніше такі речі, як збори на армію чи допомогу біженцям, розцінювалися як шахрайство.

Сьогодні дітям Незалежності вже 32 роки. Вікна-новини провели власне дослідження нового покоління до Дня Незалежності України та розповіли, яким воно є та чим не схоже на своїх батьків.

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