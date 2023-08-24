Відкинули радянщину і показали, хто такі українці! Як ми ціннісно змінилися за роки незалежності

Вікторія Мельник, редакторка сайту 24 Серпня 2023, 20:00
Як змінилися українці
Фото: Unsplash

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