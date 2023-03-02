Здоровье и красота

Зависимость от никотина лечат никотином: как бросить курить и можно ли очистить легкие полностью?

Богдана Савчук 02 марта 2023, 23:00
очищення легень від нікотину
Фото: Pexels

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