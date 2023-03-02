Зависимость от никотина лечат никотином: как бросить курить и можно ли очистить легкие полностью?

Никотин обычно ассоциируется только с сигаретами и курением. При длительном потреблении вызывает стойкую зависимость, которая по своей степени сильнее даже алкоголизма. А по уязвимости в 90% случаев может вызвать рак легких.
Однако, как отмечают ученые, человеческий организм способен восстановиться после длительного курения при полном отказе от курения табака. Через 3 дня после отказа от курения уровень никотина у организма снижается, а начиная со второго месяца легкие постепенно восстанавливаются.
Но чтобы очистить легкие, ждать недостаточно, нужно принять меры и прежде всего побороть никотиновую зависимость. Об этом расскажем ниже.
Никотин относится к психоактивным веществам и может вызвать легкую эйфорию. Дело в том, что он влияет на рецепторы в головном мозге, которые производят дофамин – гормон счастья. Но “заставляет” при каждом употреблении никотина создавать все больше и больше дофаминов.
Поэтому при попытке бросить курить человек борется не с табаком, а прежде всего с постоянной потребностью в “гормоне счастья”.
Поэтому при попытке бросить курить человек борется не с табаком, а прежде всего с постоянной потребностью в “гормоне счастья”.
В свою очередь большое количество производимых гормонов вызывает чувство счастья. Мозг фиксирует моменты удовольствия и постепенно становится зависимым от них. Поэтому чем больше человек курит, тем больше становится зависимым от такого легкодоступного счастья.
Людей, которые решит бросить курить самостоятельно, ждет неприятный сюрприз в виде синдрома “отмены”. Простыми словами, мозг будет и дальше требовать легкий дофамин и против своей воли сталкиваться с его отсутствием – так начинается “ломка”.
Поэтому для этого метода требуется устойчивый характер и большое желание, чтобы избавиться от пагубной привычки.
Еще один актуальный метод лечения зависимости – никотин заменить никотином, но просто в другом виде.
Еще один актуальный метод лечения зависимости – никотин заменить никотином, но просто в другом виде.
Это так называемые альтернативные никотиновые продукты: пластыри или медикаменты с их составом, которые помогают постепенно отказаться от дозы.
К никотинозаменяемым продуктам часто относят электронные сигареты, несмотря на вредное воздействие, они все же ускоряют отказ от никотина.
Для лучшего лечения следует использовать комплексный подход:
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Вместе с никотином и табачным дымом в наши легкие попадают смолы. Они оседают на внутренней ткани дыхательных путей и не позволяют легким очищаться.
Для полного очищения легких от воздействия никотина потребуется от нескольких месяцев до нескольких лет, но этот процесс можно ускорить. Рассказываем, как:
Это один из самых эффективных методов. Он позволяет выводить токсины изнутри и расщеплять смолы. Ингаляции делают мокроту менее густой, что облегчает выведение ее из организма.
В здоровом теле – здоровый дух. Физическая активность помогает механизмам очищения в легких начать работу быстрее.
Специальные дыхательные упражнения будут способствовать лучшей циркуляции воздуха легкими и быстрому выведению мокрот.
Вода способна растворять опасные соли и выводить токсины из организма. При условии если количество потребленной воды будет минимум 2-2.5 литра в день.
Посещение бани – это отличный метод выведения мокроты из легких. К тому же вместе с потом из организма человека выводятся и токсины.
В 2022 году ВОЗ назвало курение эпидемией. По статистике, эта плохая привычка уносит жизни восьми миллионов человек каждый год, 1.2 миллиона из которых — это пассивные курильщики, вдыхающие табачный дым рядом с курильщиком. Так попадать ли в статистику в будущем, решать тебе.
При замене обычных сигарет на их электронную версию не забывай о последствиях дыма от вейпа. Раньше Окна разбирались, как электронные сигареты действительно влияют на легкие человека.