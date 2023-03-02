Зависимость от никотина лечат никотином: как бросить курить и можно ли очистить легкие полностью?

Никотин обычно ассоциируется только с сигаретами и курением. При длительном потреблении вызывает стойкую зависимость, которая по своей степени сильнее даже алкоголизма. А по уязвимости в 90% случаев может вызвать рак легких.

Однако, как отмечают ученые, человеческий организм способен восстановиться после длительного курения при полном отказе от курения табака. Через 3 дня после отказа от курения уровень никотина у организма снижается, а начиная со второго месяца легкие постепенно восстанавливаются.

Но чтобы очистить легкие, ждать недостаточно, нужно принять меры и прежде всего побороть никотиновую зависимость. Об этом расскажем ниже.

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Как никотин вызывает зависимость

Никотин относится к психоактивным веществам и может вызвать легкую эйфорию. Дело в том, что он влияет на рецепторы в головном мозге, которые производят дофамин – гормон счастья. Но “заставляет” при каждом употреблении никотина создавать все больше и больше дофаминов.

Поэтому при попытке бросить курить человек борется не с табаком, а прежде всего с постоянной потребностью в “гормоне счастья”.

В свою очередь большое количество производимых гормонов вызывает чувство счастья. Мозг фиксирует моменты удовольствия и постепенно становится зависимым от них. Поэтому чем больше человек курит, тем больше становится зависимым от такого легкодоступного счастья.

Каким образом можно побороть зависимость

Людей, которые решит бросить курить самостоятельно, ждет неприятный сюрприз в виде синдрома “отмены”. Простыми словами, мозг будет и дальше требовать легкий дофамин и против своей воли сталкиваться с его отсутствием – так начинается “ломка”.

Поэтому для этого метода требуется устойчивый характер и большое желание, чтобы избавиться от пагубной привычки.

Еще один актуальный метод лечения зависимости – никотин заменить никотином, но просто в другом виде.

Это так называемые альтернативные никотиновые продукты: пластыри или медикаменты с их составом, которые помогают постепенно отказаться от дозы.

К никотинозаменяемым продуктам часто относят электронные сигареты, несмотря на вредное воздействие, они все же ускоряют отказ от никотина.

Для лучшего лечения следует использовать комплексный подход:

бросить курить самому (резко или постепенно)

консультации с психотерапевтом, наркологом

медикаментозное лечение

альтернативные никотиновые продукты

Как очистить легкие от никотина

Вместе с никотином и табачным дымом в наши легкие попадают смолы. Они оседают на внутренней ткани дыхательных путей и не позволяют легким очищаться.

Для полного очищения легких от воздействия никотина потребуется от нескольких месяцев до нескольких лет, но этот процесс можно ускорить. Рассказываем, как:

Ингаляции

Это один из самых эффективных методов. Он позволяет выводить токсины изнутри и расщеплять смолы. Ингаляции делают мокроту менее густой, что облегчает выведение ее из организма.

Физические нагрузки

В здоровом теле – здоровый дух. Физическая активность помогает механизмам очищения в легких начать работу быстрее.

Дыхательная гимнастика

Специальные дыхательные упражнения будут способствовать лучшей циркуляции воздуха легкими и быстрому выведению мокрот.

Водный балан

Вода способна растворять опасные соли и выводить токсины из организма. При условии если количество потребленной воды будет минимум 2-2.5 литра в день.

Банные процедуры

Посещение бани – это отличный метод выведения мокроты из легких. К тому же вместе с потом из организма человека выводятся и токсины.

В 2022 году ВОЗ назвало курение эпидемией. По статистике, эта плохая привычка уносит жизни восьми миллионов человек каждый год, 1.2 миллиона из которых — это пассивные курильщики, вдыхающие табачный дым рядом с курильщиком. Так попадать ли в статистику в будущем, решать тебе.

При замене обычных сигарет на их электронную версию не забывай о последствиях дыма от вейпа. Раньше Окна разбирались, как электронные сигареты действительно влияют на легкие человека.