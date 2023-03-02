Залежність від нікотину лікують нікотином: як кинути палити та чи можливо очистити легені повністю?

Нікотин зазвичай асоціюється тільки з сигаретами та тютюнопалінням. При тривалому споживанні викликає стійку залежність, яка за своїм ступенем сильніша навіть за алкоголізм. А за вразливістю у 90% випадків може спричинити рак легень.

Проте, як зазначають вчені, людський організм здатний відновитись після тривалого куріння за умови повної відмови від паління тютюну. Через 3 дні після відмови від куріння рівень нікотину в організму знижується, а починаючи з другого місяця легені поступово відновлюються.

Але щоб очистити легені, чекати недостатньо, потрібно вжити заходів та насамперед побороти нікотинову залежність. Про це розповімо нижче.

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Як нікотин викликає залежність

Нікотин належить до психоактивних речовин та може спричиняти легку ейфорію. Річ у тому, що він впливає на рецептори в головному мозку, які виробляють дофамін — гормон щастя. Та “змушує” при кожному вживанні нікотину створювати все більше і більше дофамінів.

Тому при спробі кинути палити людина бореться не з тютюном, а насамперед з постійною потребою в “гормоні щастя”.

Своєю чергою велика кількість вироблених гормонів викликає почуття щастя. Мозок фіксує моменти задоволення і поступово стає залежним від них. Тож чим більше людина палить, то більше стає залежною від такого “легкодоступного щастя”.

Яким чином можна побороти залежність

Людей, які вирішить кинути палити самостійно, чекає неприємний сюрприз у вигляді синдрому “відміни”. Простими слова, мозок буде і далі вимагати легкий дофамін і проти своєї волі стикатись з його відсутністю — так починається “ломка”.

Тому для цього методу потрібен стійкий характер та велике бажання, аби позбавитись від згубної звички.

Ще один актуальний метод лікування залежності — нікотин замінити нікотином, але просто в іншому вигляді.

Це так звані альтернативні нікотинові продукти: пластирі чи медикаменти з їх складом, які допомагають поступово відмовитись від “дози”.

До нікотинозамінних продуктів часто відносять електронні сигарети, попри шкідливий вплив, вони все ж пришвидшують відмову від нікотину.

Для кращого лікування варто використовувати комплексний підхід:

кинути палити самому (різко або поступово)

консультації з психотерапевтом, наркологом

медикаментозне лікування

альтернативні нікотинові продукти

Як очистити легені від нікотину

Разом з нікотином та тютюновим димом у наші легені потрапляють смоли. Вони осідають на внутрішній тканині дихальних шляхів та не дозволяють легеням очищуватись.

Для повного очищення легень від впливу нікотину знадобиться від кількох місяців до кількох років, але цей процес можна пришвидшити. Розповідаємо, як:

Інгаляції

Це один з найефективніших методів. Він дозволяє виводити токсини зсередини та розщеплювати смоли. Інгаляції роблять мокроту менш густою, що полегшує виведення її з організму.

Фізичні навантаження

У здоровому тілі — здоровий дух. Фізична активність допомагає механізмам очищення у легенях почати роботу швидше.

Дихальна гімнастика

Спеціальні дихальні вправи сприятимуть кращій циркуляції повітря легенями й швидкому виведенню мокрот.

Водний баланс

Вода здатна розчиняти небезпечні солі та виводити токсини з організму. За умови, якщо кількість спожитої води буде мінімум 2-2.5 літри на день.

Банні процедури

Відвідування лазні — це чудовий метод виведення мокроти з легень. До того ж разом з потом з організму людини виводяться і токсини.

У 2022 році ВООЗ назвало тютюнопаління епідемією. За статистикою, ця погана звичка забирає життя восьми мільйонів людей кожного року, 1.2 мільйона з яких — це пасивні курці, які вдихають тютюновий дим поряд з курцем. Тож чи потрапляти у статистику в майбутньому, вирішувати тобі.

При заміні звичайних сигарет на їх електронну версію не забувай про наслідки диму від вейпу. Раніше Вікна розбирались, як електронні сигарети насправді впливають на легені людини.