Неповторимые узоры! Окрашивание яиц каркаде и луковой шелухой на Пасху — рецепт

Покраска яиц на Пасху — дело не только традиционное, но и приятное и креативное. Каждый год мы ищем новые интересные способы экологичных и простых окрашиваний. Делимся с тобой рецептом, как покрасить яйца каркаде и луковой шелухой, чтобы они получились красивыми и неповторимыми!
Своими рецептами делятся пользователи в Instagram. Такой способ окрашивания совсем несложен и не требует много времени. Основными секретами здесь являются узоры от луковой шелухи и цвет, который придает чай каркаде.
Это окрашивание — натуральное, а значит, подойдет тем, у кого аллергии на искусственные красители. К тому же каждое яйцо получается уникальным, и такого узора больше не будет ни у кого!
Это значительно интереснее окрашивания магазинными красителями, когда все пасхальные яйца получаются одинаковыми.
Чтобы покрасить яйца с помощью каркаде и луковой шелухи, тебе понадобятся следующие ингредиенты:
Приготовление
А еще держи пошаговый видеорецепт!
Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений БРОВИ????ПЕРМАНЕНТ????ДНІПРО ???????? (@viktoriia_zorina_brows)
Допис, поширений БРОВИ????ПЕРМАНЕНТ????ДНІПРО ???????? (@viktoriia_zorina_brows)
Раньше мы рассказывали, как покрасить яйца куркумой.
А еще у Вікон есть крутой Telegram и классная Instagram-страница.Подписывайся! Мы публикуем важную информацию, эксклюзивы и интересные материалы для тебя.