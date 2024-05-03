Неповторимые узоры! Окрашивание яиц каркаде и луковой шелухой на Пасху — рецепт

Покраска яиц на Пасху — дело не только традиционное, но и приятное и креативное. Каждый год мы ищем новые интересные способы экологичных и простых окрашиваний. Делимся с тобой рецептом, как покрасить яйца каркаде и луковой шелухой, чтобы они получились красивыми и неповторимыми!

Как покрасить яйца каркаде и луковой шелухой

Своими рецептами делятся пользователи в Instagram. Такой способ окрашивания совсем несложен и не требует много времени. Основными секретами здесь являются узоры от луковой шелухи и цвет, который придает чай каркаде.

Это окрашивание — натуральное, а значит, подойдет тем, у кого аллергии на искусственные красители. К тому же каждое яйцо получается уникальным, и такого узора больше не будет ни у кого!

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Это значительно интереснее окрашивания магазинными красителями, когда все пасхальные яйца получаются одинаковыми.

Чтобы покрасить яйца с помощью каркаде и луковой шелухи, тебе понадобятся следующие ингредиенты:

Каркаде — 70 г

70 г Луковая шелуха — из 4-5 шт.

Яйца — 10 шт.

10 шт. Лист бумаги

Марля

Соль — 1 ст.л.

1 ст.л. Уксус — 1 ст.л.

Приготовление

Измельчи ножницами луковую шелуху. В эту же мисочку нарежь листок бумаги. В кастрюлю высыпь чай каркаде, соль, залей все водой, добавь уксус и доведи до кипения. Яйца намочи в воде, обваляй в луковой шелухе и бумаге, заверни в марлю и завяжи нитками. Отвари яйца, завернутые в марлю, в воде из каркаде. После отваривания выключи огонь. Выдержи яйца в каркаде от одного часа. Чем ярче хочешь цвета, тем дольше держи в смеси. После окрашивания яиц каркаде и луковой шелухой сними марлю, осторожно промой их от шелухи и бумаги. Натри яйца оливковым маслом для блеска.

А еще держи пошаговый видеорецепт!

Раньше мы рассказывали, как покрасить яйца куркумой.

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