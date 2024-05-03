Неповторні візерунки! Фарбування яєць каркаде та цибулевим лушпинням на Великдень — рецепт

Фарбування яєць на Великдень — справа не лише традиційна, а й приємна та креативна. Щороку ми шукаємо нові цікаві способи екологічних та простих фарбувань. Ділимося з тобою рецептом, як пофарбувати яйця каркаде та цибулевим лушпинням, щоб вони вийшли красивими та неповторними!
Своїми рецептами діляться користувачі в Instagram. Такий спосіб фарбування зовсім нескладний, і не потребує багато часу. Основними секретами тут є візерунки від цибулевого лушпиння та колір, якого надає чай каркаде.
Це фарбування — натуральне, а отже підійде тим, хто має алергію на штучні барвники. До того ж кожне яйце виходить унікальним, і такого візерунку більше не буде ні в кого! Це значно цікавіше за фарбування магазинними барвниками, коли всі великодні яйця виходять однаковими.
Щоб пофарбувати яйця за допомогою каркаде та цибулевого лушпиння, тобі знадобляться такі інгредієнти:
Приготування
А ще тримай покроковий відеорецепт!
Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений БРОВИ????ПЕРМАНЕНТ????ДНІПРО ???????? (@viktoriia_zorina_brows)
Допис, поширений БРОВИ????ПЕРМАНЕНТ????ДНІПРО ???????? (@viktoriia_zorina_brows)
Раніше ми розповідали, як пофарбувати яйця куркумою.
А ще у Вікон є крутий Telegram та класна Instagram-сторінка.Підписуйся! Ми публікуємо важливу інформацію, ексклюзиви та цікаві матеріали для тебе.