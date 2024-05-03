Неповторні візерунки! Фарбування яєць каркаде та цибулевим лушпинням на Великдень — рецепт

Фарбування яєць на Великдень — справа не лише традиційна, а й приємна та креативна. Щороку ми шукаємо нові цікаві способи екологічних та простих фарбувань. Ділимося з тобою рецептом, як пофарбувати яйця каркаде та цибулевим лушпинням, щоб вони вийшли красивими та неповторними!

Як пофарбувати яйця каркаде та цибулевим лушпинням

Своїми рецептами діляться користувачі в Instagram. Такий спосіб фарбування зовсім нескладний, і не потребує багато часу. Основними секретами тут є візерунки від цибулевого лушпиння та колір, якого надає чай каркаде.

Це фарбування — натуральне, а отже підійде тим, хто має алергію на штучні барвники. До того ж кожне яйце виходить унікальним, і такого візерунку більше не буде ні в кого! Це значно цікавіше за фарбування магазинними барвниками, коли всі великодні яйця виходять однаковими.

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Щоб пофарбувати яйця за допомогою каркаде та цибулевого лушпиння, тобі знадобляться такі інгредієнти:

Каркаде — 70 г

Цибулеве лушпиння — з 4-5 шт.

Яйця — 10 шт.

Лист паперу

Марля

Сіль — 1 ст.л.

Оцет — 1 ст.л.

Приготування

Подрібни ножицями цибулеве лушпиння. До цієї ж мисочки наріж листок паперу. У каструлю висип чай каркаде, сіль, залий усе водою, додай оцет та доведи до кипіння. Яйця намочи у воді, обваляй у цибулевому лушпинні та папері, загорни у марлю та зав’яжи нитками. Відвари яйця, загорнуті у марлю, у воді з каркаде. Після відварювання вимкни вогонь. Витримай яйця у каркаде від однієї години. Чим яскравіші хочеш кольори, тим довше тримай у суміші. Після фарбування яєць каркаде та цибулевим лушпинням зніми марлю, обережно промий їх від лушпиння та паперу. Натри яйця оливковою олією для блиску.

А ще тримай покроковий відеорецепт!

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