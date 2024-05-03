Неймовірно зелені! Як пофарбувати яйця куркумою та чаєм каркаде на Великдень 2024

Якщо ти хочеш пофарбувати натуральними способами яйця на Великдень — ми тебе чудово розуміємо! Це екологічно, дешево та неймовірно красиво. Цього року популярні нові способи фарбування, тож розповідаємо, як пофарбувати яйця куркумою та чаєм каркаде для красивого салатово-оливкового кольору.
Фарбування яєць куркумою та чаєм каркаде — раніше було двома окремими способами. Великодні яйця виходили жовтими та синьо-фіолетовими. Але винахідливі українці вигадали заміксувати ці два інгредієнти, і вийшов неймовірний, а головне — натуральний оливковий колір.
Тож ділимося, як пофарбувати яйця куркумою та чаєм каркаде! Тобі знадобляться такі інгредієнти:
Для цього рецепту тобі не знадобиться оцет, але якщо ти захочеш надати зеленим яйцям блиску, можна натерти їх після висихання оливковою олією.
Приготування
А ще тримай покроковий відеорецепт!
Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Ольга (@olga__orineo)
Допис, поширений Ольга (@olga__orineo)
Раніше ми розповідали, як пофарбувати яйця куркумою.
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