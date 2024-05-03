Неймовірно зелені! Як пофарбувати яйця куркумою та чаєм каркаде на Великдень 2024

Якщо ти хочеш пофарбувати натуральними способами яйця на Великдень — ми тебе чудово розуміємо! Це екологічно, дешево та неймовірно красиво. Цього року популярні нові способи фарбування, тож розповідаємо, як пофарбувати яйця куркумою та чаєм каркаде для красивого салатово-оливкового кольору.

Як пофарбувати яйця куркумою та чаєм каркаде на Великдень 2024

Фарбування яєць куркумою та чаєм каркаде — раніше було двома окремими способами. Великодні яйця виходили жовтими та синьо-фіолетовими. Але винахідливі українці вигадали заміксувати ці два інгредієнти, і вийшов неймовірний, а головне — натуральний оливковий колір.

Тож ділимося, як пофарбувати яйця куркумою та чаєм каркаде! Тобі знадобляться такі інгредієнти:

Зараз також дивляться

Куркума — 3 ст.л.

Чай каркаде — 5-6 ст.л.

Яйця — 10 шт.

Вода — 1,5 л

Для цього рецепту тобі не знадобиться оцет, але якщо ти захочеш надати зеленим яйцям блиску, можна натерти їх після висихання оливковою олією.

Приготування

Помий курячі яйця, краще вибирати білого кольору. Поклади їх у каструлю з холодною водою. До води додай куркуму та чай каркаде. Перемішай усе ложкою. Доведи яйця з куркумою та каркаде до кипіння, а після цього зменш вогонь. Вари ще 10 хвилин. Потім вимкни вогонь і дай яйцям охолонути в цій суміші. За 15-20 хвилин пофарбовані яйця куркумою та чаєм каркаде можна діставати на паперові рушники, щоб висушити. Якщо ти хочеш надати їм яскравішого кольору, залиш їх у воді ще на кілька годин. Після висихання яйця у куркумі та каркаде стануть оливкового кольору. На цьому етапі їх можна натерти олією. Але не три сильно, щоб не змити фарбування.

А ще тримай покроковий відеорецепт!

Раніше ми розповідали, як пофарбувати яйця куркумою.

А ще у Вікон є крутий Telegram та класна Instagram-сторінка.

Підписуйся! Ми публікуємо важливу інформацію, ексклюзиви та цікаві матеріали для тебе.