Как поступить в Польшу: сложности для украинских абитуриентов и поиск запасных вариантов

Виктория Мельник, журналист сайта 25 мая 2024, 18:30
Как поступить в Польшу
Фото: Unsplash

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