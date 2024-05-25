Как поступить в Польшу: сложности для украинских абитуриентов и поиск запасных вариантов

Из-за полномасштабного вторжения многие украинские школьники выехали за границу. Часть из них, получив дуальное образование в иностранных и украинских школах, решили продолжать образование в другой стране. В частности, выбор часто падает на польские ВУЗы.

Но что делать, если не проходишь в государственное польское учебное заведение? Об этом рассказали в издании Sestry, поэтому мы также рассказываем самое интересное, что может пригодиться украинским поступающим в Польше.

Как выбрать польское ЗВО, какая система образования и куда можно подать документы, если не проходишь на государственное обучение — читай в материале.

Обучение в Польше: особенности

Польская система обучения несколько отличается от украинской: например, в Украине в случае недостаточного количества баллов для обучения на бюджете, студент автоматически получает возможность учиться на контрактной форме.

Однако в Польше система другая.

Здесь в государственных университетах два, а иногда и три тура поступления, а регистрироваться можно будет на те направления, где еще остались свободные бюджетные места.

Комиссия оценивает результаты студента (-ки) только раз, после чего рекомендует или не рекомендует человека к поступлению. После этого студент (-ка) предоставляет оригиналы документов и справку о возможности не платить за обучение (если таковая есть), или плату за обучение.

Кто может не платить за обучение в Польше

На бесплатную дневную форму образования на польском языке могут рассчитывать иностранцы, имеющие документы:

карту поляка;

справку на постоянное пребывание в Польше;

карту резидента;

свидетельство о временной защите (статус UKR);

сертификат о знании польского языка на уровне С1 и выше.

Другие категории абитуриентов, которые не прописаны в законе (за редким исключением), могут учиться платно.

Для того чтобы не упустить время и сразу выбрать ЗВО, в которое ты можешь поступить, обязательно детально изучи правила и условия поступления и обучения там.

Поступление в Польше: формы и условия

Учиться в Польше, как и в Украине, можно бесплатно или по контракту. Но если в Украине студент (-ка) вступает в ЗВО с уже известными для себя баллами по НМТ (ВНО), то в Польше первый набор на обучение может проходить еще до этого момента.

Так что если планируешь поступать в Польшу, обязательно проверь все условия вступления. Также подбери несколько родственных специальностей для себя в этом ЗВО или другой университет.

Если тебе не удалось поступить на выбранную специальность, ты можешь подать документы на другую, или рассмотреть другой ЗВО.

Чтобы реально оценить свои шансы на поступление в Польше, найди ответ на несколько вопросов:

сколько мест для иностранцев в этом образовательном направлении предусмотрено?

рассчитаны ли эти места вместе с местами для поляков, или отдельно? Если вместе, то одинаковы ли максимальные баллы для всех абитуриентов?

К примеру: если польский университет принимает абитуриентов из Украины без результатов НМТ (ВНО), то как будут перечисляться оценки из аттестата? Ведь если это не будет перечисляться по расширенной польской матуре (выпускной экзамен), то оценки украинцев могут быть на 50-100 баллов ниже, чем у польских коллег.

какие требования к знаниям польского языка?

принимается ли во внимание НМТ (ЗНО)?

Также эксперты советуют всегда инициировать контакт с университетом и спрашивать о всех моментах, которые ты не понимаешь. Также уточняй даты подачи документов и поступления.

Как поступить в Польшу в частное ЗВО

По большей части, поступить в частное польское ЗВО можно, если поступающий имеет подтверждение знания языка.

Нужно подать полный пакет документов и ждать подтверждения.

Дополнительный набор на обучение в Польше: что известно

Дополнительный набор может помочь тем, кто не успел поступить или тем, кто не смог попасть на обучение во время первой волны.

Дополнительный набор на обучение в государственных и частных вузах Польши проводится онлайн в период с 11 июля по 31 октября 2024 года.

В большинстве своем дополнительные места остаются на непопулярных специальностях, однако иногда вторую волну набора запускают и в самых престижных ЗВО на популярные образовательные программы.

Ты также можешь учиться на смежной специальности, а затем перевестись на желаемую специальность или поступить на заочную форму обучения — при условии хороших результатов, через год тебя могут перевести на дневную форму.

Если ты планируешь долгое время жить в Польше, тебе следует знать, как получить гражданство Польши. Детальнее об этом можешь узнать из другого материала.

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