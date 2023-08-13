Не Варшава и не Краков: какие города Польши лучшие для жизни — рейтинг

Говорят, хорошо там — где нас нет. Но с началом полномасштабной войны в мире практически не осталось уголка, где бы не жили наши беженцы. Особенно их много в дружеской Польше.

Где же на самом деле лучше всего жить в Польше и почему столица Варшава — не в топе городов?

Об этом и больше рассказали в издании Business insider.

Сейчас также смотрят

Лучшие города Польши: исследования

Как отмечают журналисты издания, анализ выборки проводили, исходя из шести критериев:

уровень заработной платы;

цена на жилье;

безработица;

доступ к медицине;

уровень преступности;

качество воздуха.

На основе данных за май и июнь этого года, Варшава и Краков заняли едва ли не последние места в рейтинге лучших городов Польши.

Рейтинг лучших городов Польши

По результатам исследования, к лучшим для жизни городам Польши прежде всего относятся:

Познань Катовице Ополе Вроцлав Ольштын Быдгощ Гожув-Великопольский Жешув Лодзь Люблин Краков Гданьск Щецин Варшава Кельце Белосток

Общая картина показывает, что нет города, отвечающего всем критериям. Однако первое место в рейтинге лучших городов Польши занимает Познань — здесь низкий уровень преступности, высокие зарплаты по сравнению с ценами на жилье, а по качеству воздуха уступает только Ополе и Гожув-Великопольскому.

А вот последние места в рейтинге Варшавы и Кракова объясняются низким качеством воздуха и высоким уровнем преступности. Также в этих двух городах цены на жилье непропорционально выше, чем в других городах.

А вот Щецин, который на один балл опережает столицу Польши, имеет доступные цены на жилье. Однако здесь очень трудно получить консультацию у врача.

Если ты думаешь о переезде или временном проживании в Польше, тебе следует знать, как там начисляются коммунальные услуги и каким образом оплачиваются.

А еще у Вікон есть крутой Telegram и классная Instagram-страница.

Подписывайся! Мы публикуем важную информацию, эксклюзивы и интересные материалы для тебя.