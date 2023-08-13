Не Варшава і не Краків: які міста Польщі найкращі для життя — рейтинг

Кажуть, добре там — де нас нема. Але з початком повномасштабної війни у світі практично не залишилося куточка, де б не жили наші біженці. Особливо їх багато у дружній Польщі.

То де ж насправді найкраще жити у Польщі та чому столиця Варшава — не в топі міст?

Про це та більше розповіли у виданні Business insider.

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Найкращі міста Польщі: дослідження

Як зазначають журналісти видання, аналіз вибірки проходив за шістьма критеріями:

рівень зарплати;

ціна на житло;

безробіття;

доступ до медицини;

рівень злочинності;

якість повітря.

На основі даних за травень і червень цього року, Варшава та Краків посіли ледь не останні місця у рейтингу найкращих міст Польщі.

Рейтинг найкращих міст Польщі

За результатами дослідження, до найкращих для життя міст Польщі насамперед відносяться:

Познань Катовіце Ополе Вроцлав Ольштин Бидгощ Гожув-Великопольський Жешув Лодзь Люблін Краків Гданськ Щецин Варшава Кельце Білосток

Загальна картина показує, що немає міста, яке б відповідало всім критеріям. Однак перше місце у рейтингу найкращих міст Польщі посідає Познань — тут низький рівень злочинності, високі зарплати порівняно з цінами на житло, а якістю повітря поступається лише Ополе та Гожув-Великопольському.

А ось останні місця у рейтингу Варшави та Кракова пояснюються низькою якістю повітря та високим рівнем злочинності. Також у цих двох містах ціни на житло непропорційно вищі порівняно з іншими містами.

А ось Щецин, що на один бал випереджає столицю Польщі, має доступні ціни на житло. Однак, тут дуже важко отримати консультацію у лікаря.

Якщо ж ти думаєш про переїзд чи тимчасове проживання у Польщі, тобі варто знати, як там нараховуються комунальні послуги та яким чином сплачуються.

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