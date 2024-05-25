Як вступити у Польщі: складнощі для українських підлітків та пошук запасних варіантів

Вікторія Мельник, журналістка сайту 25 Травня 2024, 18:30
Як вступити в Польщі
Фото: Unsplash

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