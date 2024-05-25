Як вступити у Польщі: складнощі для українських підлітків та пошук запасних варіантів

Через повномасштабне вторгнення багато українських школярів виїхали за кордон. Частина з них, отримавши дуальну освіту в іноземних та українській школах, вирішили продовжувати освіту в іншій країні. Зокрема, вибір часто падає на польські ЗВО.

Та що робити, якщо не проходиш у державний польський навчальний заклад? Про це розповіли у виданні Sestry, тож ми також переповідаємо найцікавіше, що може стати у пригоді українським вступникам у Польщі.

Як обрати польський ЗВО, яка там система освіти та куди можна подати документи, якщо не проходиш на державне навчання — читай у матеріалі.

Навчання в Польщі: особливості

Польська система навчання дещо відрізняється від української: наприклад, в Україні у випадку недостатньої кількості балів для навчання на бюджеті, студент (-ка) автоматично отримує можливість навчатися на контрактній формі.

Однак у Польщі система відрізняється.

Тут у державних університетах є два, а інколи й три тури вступу, лише реєструватися можна буде на ті напрямки, де ще залишилися вільні бюджетні місця.

Комісія оцінює результати студента (-ки) лише раз, після чого рекомендує, або не рекомендує людину на вступ. Після цього студент (-ка) подає оригінали документів та довідку про можливість не сплачувати за навчання (якщо така є), або плату за навчання.

Хто може не платити за навчання в Польщі

На безкоштовну денну форму освіти польською мовою можуть розраховувати іноземці, які мають документи:

карту поляка;

довідку на постійне перебування в Польщі;

карту резидента;

посвідчення про тимчасовий захист (статус UKR);

сертифікат про знання польської мови на рівні С1 і вище.

Інші категорії вступників, які не прописані в законі (за рідкісними винятками), можуть навчатися платно.

Для того, щоб не згаяти час та одразу обрати ЗВО, до якого ти можеш вступити, обовʼязково детально вивчи правила та умови вступу й навчання там.

Вступ в Польщі: форми та умови

Навчатися в Польщі, як і в Україні, можна безкоштовно або за контрактом. Та якщо в Україні студент (-ка) вступає до ЗВО з уже відомими для себе балами з НМТ (ЗНО), то у Польщі перший набір на навчання може відбуватися ще до цього моменту.

Отож, якщо плануєш вступати у Польщі, обовʼязково перевір усі умови вступу. Також підбери кілька споріднених спеціальностей для себе у цьому ЗВО, або інший університет.

Якщо тобі не вдалося вступити на обрану спеціальність, ти можеш подати документи на іншу, або ж розглянути інший ЗВО.

Щоб реально оцінити свої шанси на вступ у Польщі, знайди відповідь на кілька запитань:

скільки місць для іноземців на цьому освітньому напрямку передбачено?

чи розраховані ці місця разом із місцями для поляків, чи окремо? Якщо разом, то чи одинакові максимальні бали для усіх абітурієнтів?

Наприклад: якщо польський університет приймає абітурієнтів з України без результатів НМТ (ЗНО), то як будуть перераховуватися оцінки з атестата? Адже якщо це не буде перераховуватися за розширеною польською матурою (випускний іспит), то оцінки українців можуть бути на 50-100 балів нижчими за ті, що матимуть польські колеги.

які вимоги до знань польської мови?

чи береться до уваги НМТ (ЗНО)?

Також експерти радять завжди ініціювати контактування з університетом та запитувати про всі моменти, які ти не розумієш. Також уточнюй дати подання документів та вступу.

Як вступити в Польщі до приватного ЗВО

Здебільшого, вступити до приватного польського ЗВО можна вже тоді, коли вступник має підтвердження знання мови.

Потрібно подати повний пакет документів та чекати на підтвердження.

Додатковий набір на навчання в Польщі: що відомо

Додатковий набір може допомогти тим вступникам, які не встигли або не змогли потрапити на навчання під час першої хвилі.

Додатковий набір на навчання у державних та приватних вищих навчальних закладах Польщі проводиться онлайн у період з 11 липня до 31 жовтня 2024 року.

Здебільшого додаткові місця залишаються на непопулярних спеціальностях, однак інколи другу хвилю набору запускають й у найпрестижніших ЗВО на популярні освітні програми.

Ти також можеш навчатися на суміжній спеціальності, а потім перевестися на омріяну спеціальність, або вступити на заочну форму навчання — за умови гарних результатів, через рік тебе можуть перевести на денну форму.

Якщо ж ти плануєш тривалий час жити в Польщі, тобі варто знати, як отримати громадянство Польщі. Детальніше про це можеш дізнатися з іншого матеріалу.

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